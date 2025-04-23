Как должна действовать Европа, чтобы выжить без нынешнего партнерства по безопасности с США

Мировой порядок, возглавляемый США, каким мы его знали, больше не существует.

По мере того как тектонические плиты геополитики продолжают смещаться, задача Европы – сохранить свои институты и не допустить возвращения мира к эпохе, когда "право силы" доминирует над "силой права" – эпохе, где власть концентрируется в руках сильных лидеров в Вашингтоне, Москве и Пекине.

Справиться с этим вызовом означает радикально пересмотреть давно устоявшиеся представления и убеждения.

О том, как должна трансформироваться Европа, чтобы защитить демократию и свой образ жизни, читайте в колонке бывшего генерального секретаря НАТО (2009-2014) Андерса Фог Расмуссена Безопасность без надежды на США: как должна измениться Европа для защиты от новой войны. Далее – краткое ее изложение.

Автор колонки предупреждает, что Европа не сможет защитить демократию и свой образ жизни благодаря "мягкой силе".

"Нам нужно отбросить укоренившиеся табу и снова научиться языку "жесткой силы". Это – единственный путь к сдерживанию и защите от тех, кто прямо угрожает нашим ценностям и интересам", – считает Андерс Фог Расмуссен.

Он отмечает, что объявленных обязательств потратить сотни миллиардов евро на оборону недостаточно.

"Чтобы просто идти в ногу с военным развитием России, Европе нужно как минимум удвоить свои оборонные инвестиции. И я даже скажу больше – Европа должна стремиться к 4% ВВП к 2028 году", – считает бывший генсек НАТО.

Автор колонки также подчеркивает, что европейские расходы должны быть сведены не только к военным закупкам, но и направлены на технологические инновации – именно они лежат в основе "жесткой силы" США и Китая.

Кроме финансирования обороны и технологий, предупреждает Расмуссен, Европа должна заключить новый общественный договор.

"Мы не должны отказываться от того, что делает нас европейцами, но должны переосмыслить некоторые постулаты старой модели социального государства. Свобода – не бесплатная. Европейские лидеры должны честно и открыто говорить о вызовах, которые перед нами стоят, и о том, чего они требуют. Эти решения могут быть непопулярными, но мы должны помнить: мы вошли в эпоху кризиса", – подчеркивает бывший генсек НАТО.

Он считает, что европейцы должны быть оснащены навыками и ресурсами для самозащиты. А тому, как бороться за свободу и строить устойчивость, могут научиться от украинцев и тайваньцев, пишет автор колонки.

А еще Европа, по мнению Расмуссена, демократии должны объединяться.

"Коалиция демократических стран – условно D7 – может создать новые инструменты для открытой торговли и экономического сотрудничества, оборонных альянсов, обмена разведданными и доступа к критическим ресурсам", – предлагает бывший генсек НАТО.

Он подчеркивает, что цель – не заменить Америку, а обеспечить, чтобы Европа оставалась сильной независимо от поддержки США.

Единомышленниками Европейского Союза могут быть Великобритания, Канада, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и Австралия. Кроме того, по мнению автора колонки, Брюсселю следует найти новые форматы взаимодействия с Индией – демократией, которая уже вскоре может стать третьей экономикой мира.

Итак, Расмуссен отмечает, что Европа должна подготовиться к миру, где Америка не только непредсказуема, но и может быть враждебно настроенной и экспансионистской.

"Новые обстоятельства требуют новых стратегий. Защита демократии – не зрительский вид спорта. Нам придется пойти на определенные жертвы, потому что альтернатива – ужасная. Европа имеет шанс стать лидером свободного мира. Наши потомки не простят, если мы его упустим", – резюмирует бывший генсек НАТО.

Подробнее – в колонке Андерс Фог Расмуссен Безопасность без надежды на США: как должна измениться Европа для защиты от новой войны.