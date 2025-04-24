МЗС Литви: "Ставлячи під сумнів статус Криму, ми відкриваємо пекло"

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс вважає, що не повинно бути жодного визнання претензій Росії на Крим, адже це підриває міжнародне право та надсилає сигнал агресорам, що вони можуть зберігати контроль над окупованими територіями.

Його слова цитує литовський мовник LRT, передає "Європейська правда".

Коментуючи переговори між США та Росією щодо завершення війни в Україні, Будріс заявив, що "існують різні погляди на ситуацію".

"Але поки що немає остаточної угоди, я б це класифікував як спекуляцію", – сказав він.

Очільник МЗС Литви зазначив, що повідомлення про те, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість визнання претензій Росії на Крим, який вона окупувала у 2014 році, є "міркуваннями поза межами міжнародного права".

"Це не може бути предметом обговорення, це небезпечна територія, бо надсилає сигнал: якщо ти окупував територію і утримував її кілька років, то можеш претендувати на її законне володіння", – сказав він.

Будріс наголосив: "ставлячи під сумнів принципи міжнародного права, ставлячи під сумнів статус Криму, ми відкриваємо пекло, з якого повилазять демони, яких ніхто не зможе стримати".

"Це означатиме, що вплив США та їх здатність встановлювати певні правила, що випливають з їхньої величезної гіперсили, буде драматично зменшено", – додав він.

Адміністрація Трампа, за даними ЗМІ, передала Україні минулого тижня в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає російської окупації Криму, який міжнародно визнаний українською територією.

Трамп розкритикував заяву, сказавши, що "Крим був втрачений багато років тому", а слова Зеленського "шкодять мирним переговорам".

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