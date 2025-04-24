МИД Литвы: "Ставя под сомнение статус Крыма, мы открываем ад"

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис считает, что не должно быть никакого признания претензий России на Крым, ведь это подрывает международное право и посылает сигнал агрессорам, что они могут сохранять контроль над оккупированными территориями.

Его слова цитирует литовский вещатель LRT, передает "Европейская правда".

Комментируя переговоры между США и Россией по завершению войны в Украине, Будрис заявил, что "существуют разные взгляды на ситуацию".

"Но пока нет окончательного соглашения, я бы это классифицировал как спекуляцию", – сказал он.

Глава МИД Литвы отметил, что сообщения о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность признания претензий России на Крым, который она оккупировала в 2014 году, являются "соображениями за пределами международного права".

"Это не может быть предметом обсуждения, это опасная территория, потому что посылает сигнал: если ты оккупировал территорию и удерживал ее несколько лет, то можешь претендовать на ее законное владение", – сказал он.

Будрис подчеркнул: "Ставя под сомнение принципы международного права, ставя под сомнение статус Крыма, мы открываем ад, из которого вылезут демоны, которых никто не сможет сдержать".

"Это будет означать, что влияние США и их способность устанавливать определенные правила, вытекающие из их огромной гиперсилы, будет драматически уменьшено", – добавил он.

Администрация Трампа, по данным СМИ, передала Украине на прошлой неделе в Париже одностраничный документ, который подали как "окончательное предложение" по мирному урегулированию. Среди прочего, США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает российской оккупации Крыма, который международно признан украинской территорией.

Трамп раскритиковал заявление, сказав, что "Крым был потерян много лет назад", а слова Зеленского "вредят мирным переговорам".

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