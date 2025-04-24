Як Польща домоглася незалежності від російського газу і як це може допомогти ЄС

За останнє десятиліття Польща реалізувала один з найамбітніших планів у Європі щодо досягнення енергетичної незалежності від Росії.

Ще десять років тому на російські джерела постачання енергоносіїв припадало 84% енергетичного імпорту Польщі. Натомість станом на 2025 рік Польща повністю відмовилася від російської нафти та газу в економіці та майже втричі збільшила частку відновлюваних джерел енергії у виробництві електроенергії.

Про досвід Польщі, який можуть перейняти інші країни Європи, читайте в статті Мацея Заневича (Forum Energii) і Олега Савицького (Razom We Stand) Курс на енергетичну незалежність: як Польща відмовилась від російського газу. Далі – стислий її виклад.

Залежність Польщі від російського газу створила вразливість, яку Москва неодноразово використовувала.

У 2016 році Росія знижувала тиск у газопроводі – якраз напередодні саміту НАТО у Варшаві. У 2017 році РФ відправила в польську систему непридатний для використання газ з високим вмістом води.

Відповіддю Польщі стала систематична диверсифікація маршрутів постачання газу, будівництво термінала для імпорту зрідженого природного газу (ЗПГ), Балтійського газопроводу з Норвегії через Данію, а також інтерконекторів з Литвою та Словаччиною.

Довгострокова мета Варшави була зрозумілою: не допустити продовження газового контракту з "Газпромом".

І це відбувалося у той час, як у Європі панував тренд із посилення енергетичних зв'язків з РФ.

Та політика принесла свої плоди. Коли Росія в односторонньому порядку припинила постачання газу до Польщі у квітні 2022 року, Польща була достатньо підготовленою.

З геополітичної точки зору, Польщі вдалося повністю розірвати свої газові зв'язки з Росією.

Однак наразі проблемою є те, що в країні збільшується споживання блакитного палива: завдяки промисловому розвитку, заміні вугільних котлів на газові, а також введенню нових газових блоків в електроенергетичному секторі.

Безпосередня загроза від російського енергетичного примусу в Польщі була нейтралізована, однак повністю енергетичної незалежності досягнуто не було.

Країна потребує глибшої відмови від імпорту викопного палива на користь джерел відновлюваної енергетики. До речі, у цьому питанні Варшава вже досягла значного прогресу.

Досвід Польщі чітко показує, що життя без російської нафти і газу не лише можливе, а й політично і технічно досяжне.

Зменшення залежності від Росії має бути загальноєвропейським зусиллям.

Та проблемою є не лише російське викопне паливо – проблема в загальній залежності ЄС від імпорту енергоносіїв.

Приклад Польщі доводить, що енергетичний перехід можна прискорити за допомогою рішучості та стратегії. Європейська комісія та національні уряди зараз мають можливість прискорити зусилля, спрямовані на зменшення залежності від імпортованого викопного палива та підвищення нашої стійкості за рахунок вітчизняних відновлюваних джерел енергії.

Докладніше – в матеріалі Мацея Заневича і Олега Савицького Курс на енергетичну незалежність: як Польща відмовилась від російського газу.