Как Польша добилась независимости от российского газа и как это может помочь ЕС

За последнее десятилетие Польша реализовала один из самых амбициозных планов в Европе по достижению энергетической независимости от России.

Еще десять лет назад на российские источники поставок энергоносителей приходилось 84% энергетического импорта Польши. Зато по состоянию на 2025 год Польша полностью отказалась от российской нефти и газа в экономике и почти втрое увеличила долю возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии.

Об опыте Польши, который могут перенять другие страны Европы, читайте в статье Мацея Заневича (Forum Energii) и Олега Савицкого (Razom We Stand) Курс на энергетическую независимость: как Польша отказалась от российского газа. Далее – краткое ее изложение.

Зависимость Польши от российского газа создала уязвимость, которую Москва неоднократно использовала.

В 2016 году Россия снижала давление в газопроводе – как раз накануне саммита НАТО в Варшаве. В 2017 году РФ отправила в польскую систему непригодный для использования газ с высоким содержанием воды.

Ответом Польши стала систематическая диверсификация маршрутов поставок газа, строительство терминала для импорта сжиженного природного газа (СПГ), Балтийского газопровода из Норвегии через Данию, а также интерконнекторов с Литвой и Словакией.

Долгосрочная цель Варшавы была понятна: не допустить продления газового контракта с "Газпромом".

И это происходило в то время, как в Европе господствовал тренд по усилению энергетических связей с РФ.

Та политика принесла свои плоды. Когда Россия в одностороннем порядке прекратила поставки газа в Польшу в апреле 2022 года, Польша была достаточно подготовленной.

С геополитической точки зрения, Польше удалось полностью разорвать свои газовые связи с Россией.

Однако сейчас проблемой является то, что в стране увеличивается потребление голубого топлива: благодаря промышленному развитию, замене угольных котлов на газовые, а также введению новых газовых блоков в электроэнергетическом секторе.

Непосредственная угроза от российского энергетического принуждения в Польше была нейтрализована, однако полностью энергетической независимости достигнуто не было.

Страна нуждается в более глубоком отказе от импорта ископаемого топлива в пользу источников возобновляемой энергетики. Кстати, в этом вопросе Варшава уже достигла значительного прогресса.

Опыт Польши четко показывает, что жизнь без российской нефти и газа не только возможна, но и политически и технически достижима.

Уменьшение зависимости от России должно быть общеевропейским усилием.

И проблемой является не только российское ископаемое топливо – проблема в общей зависимости ЕС от импорта энергоносителей.

Пример Польши доказывает, что энергетический переход можно ускорить с помощью решимости и стратегии. Европейская комиссия и национальные правительства сейчас имеют возможность ускорить усилия, направленные на уменьшение зависимости от импортируемого ископаемого топлива и повышение нашей устойчивости за счет отечественных возобновляемых источников энергии.

Подробнее – в материале Мацея Заневича и Олега Савицкого Курс на энергетическую независимость: как Польша отказалась от российского газа.