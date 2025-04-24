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Британія заборонила експорт геймпадів до Росії

Новини — Четвер, 24 квітня 2025, 15:27 — Уляна Кричковська

Британія в четвер, 24 квітня, оголосила про заборону експорту до Росії геймпадів, які можуть використовуватись для керування дронами, у межах нового пакета торговельних обмежень у відповідь на вторгнення Москви в Україну.

Про це із посиланням на заяву міністра з питань санкцій Стівена Доуті пише агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Окрім заборони експорту до Росії геймпадів, 24 квітня Британія заявила, що блокує експорт програмного забезпечення, яке використовується в оборонному та енергетичному секторах, зокрема програм для виробництва озброєння та пошуку нових нафтових і газових родовищ.

"Ми повністю забороняємо постачання геймпадів до Росії, щоб не допустити їх використання для керування дронами на передовій. Це означає, що ігрові консолі більше не будуть переобладнуватися для вбивств в Україні", – заявив Доуті.

Оголошення з’явилося після того, як Повітряні сили України повідомили, що Росія запустила 215 дронів і ракет під час нічної атаки.

Європейський Союз раніше цього року також запровадив подібну заборону на експорт ігрових консолей і джойстиків до Росії.

Нещодавно ЗМІ писали, що Єврокомісія оцінює, чи може вона законодавчо заборонити фірмам ЄС підписувати нові контракти на постачання російського викопного палива.

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Велика Британія санкції Війна з РФ Росія
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