Reuters: Єврокомісія пропонує заборонити продаж до Росії ігрових консолей

Пропозиція Європейської комісії стосовно наступного, 16-го пакета санкцій проти Москви передбачає заборону на продаж ігрових консолей і джойстиків до Росії.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на проєкт документа, пише "Європейська правда".

Підготовлені Єврокомісією пропозиції передбачають обмеження на експорт до Росії "контролерів для відеоігор, ігрових контролерів, контролерів авіасимуляторів, геймпадів, джойстиків та інших пристроїв введення для ігрових консолей або розважальних систем, як дротових, так і бездротових".

Санкції, відповідно, торкнуться продажів таких консолей, як Microsoft Xbox, Nintendo Switch і Sony Playstation.

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Напередодні головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас пояснила, що росіяни використовують ігрові контролери для пілотування дронів.

Пропозиції Єврокомісії повинні отримати одностайне схвалення всіх 27 членів Євросоюзу та можуть бути змінені.

Раніше у ЗМІ потрапили деталі, що 16-й пакет санкцій буде спрямований на російський алюміній, агропродукцію, "тіньовий флот" танкерів, скраплений газ та банківську сферу.

Водночас нещодавно стало відомо, що Євросоюз не вноситиме повну заборону на закупівлю російського скрапленого природного газу в новий пакет санкцій.