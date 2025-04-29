Як Трамп робить США беззахисними перед ворожим втручанням

У 1933 році, коли президент США Франклін Делано Рузвельт прагнув нормалізувати відносини з Радянським Союзом, він сказав Йосипу Сталіну, що Кремль спершу має припинити свою підривну діяльність у США.

Так само, коли президент Рональд Рейган прагнув пом’якшити напруження в умовах холодної війни, його державний секретар Джордж Претт Шульц чітко дав зрозуміти Михаїлу Горбачову, що радянські агенти повинні припинити поширювати брехню про те, нібито ВІЛ/СНІД був наслідком розробок біологічної зброї у США.

Президент Дональд Трамп, здається, також хоче покращити відносини з Росією. Але замість того, щоб вимагати від Кремля припинити підривну діяльність, його адміністрація односторонньо роззброюється і пропонує quid без quo (поступка без взаємної поступки).

Про те, як 47 президент робить Сполучені Штати вразливими до іноземного втручання, читайте в колонці співробітниці Королівського коледжу Лондона Джилл Кастнер і професора державного управління Дартмутського коледжу Вільяма Вулфорта Поступки без кроків у відповідь: що стоїть за стратегією Трампа щодо РФ. Далі – стислий її виклад.

Автори колонки наголошують, що після повернення на посаду Дональд Трамп почав демонтаж відомств, які були бастіонами захисту від іноземного втручання.

Наприклад, в Агентстві з кібербезпеки та захисту інфраструктури (CISA) звільнили щонайменше 17 співробітників, які займалися захистом виборчої інфраструктури та боротьбою з дезінформацією, нібито для повернення агентства до його первісної місії із захисту критичної інфраструктури (хоча виборчі системи теж є її частиною).

Схожі скорочення відбулися у ЦРУ та АНБ: директор та заступник директора останнього були звільнені, імовірно, за порадою конспірологині Лори Лумер. До всього цього, Трамп нещодавно підписав указ про скорочення фінансування Агентства США з глобальних медіа, яке підтримує, зокрема, "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода", "Радіо Вільна Азія" та "Голос Америки".

"Усі ці скорочення роблять Америку вразливішою до іноземного втручання", – попереджають Кастнер і Вулфорт.

За їхніми словами, безпідставні звільнення в розвідувальних структурах створюють групу фінансово вразливих і потенційно незадоволених нинішніх та колишніх працівників, які стануть мішенню для вербування іноземними спецслужбами; зусилля Росії та Китаю щодо найму таких людей вже посилюються, часто за допомогою посередників, які можуть і не розкривати справжніх замовників.

"Ми щойно написали книгу про історію підривної діяльності – "На межі війни: коротка історія підриву великих держав", і можемо стверджувати: така поведінка є надзвичайно дивною. В усіх наших прикладах підривної діяльності і протидії їй – від античності до сьогодення – не було жодного випадку, щоб ціль добровільно роззброїлася. Що ж відбувається?", – наголошують на проблемі співробітники коледжів.

Чи веде адміністрація Трампа якісь складні переговори за лаштунками, намагаючись стимулювати взаємну деескалацію з Росією? Якщо ні, тоді ми стаємо свідками безпрецедентної ситуації, впевнені Кастнер і Вулфорт.

Вони констатують, що немає жодної стратегічної логіки у припиненні тиску на супротивників, які продовжують підривати США, і попереджають: хаос у захисті США робить країну вразливою до атак.

"Якщо Трамп справді дбає про суверенітет Америки, він повинен переконливо пояснити громадськості, що національні оборонні механізми не були зруйновані", – вважають співробітники Королівського коледжу Лондона і Дартмутського коледжу.

Докладніше – в колонці Джилл Кастнер і Вільяма Вулфорта, яка початково вийшла на сайті Project Syndicate і публікується з дозволу правовласника, Поступки без кроків у відповідь: що стоїть за стратегією Трампа щодо РФ.