Как Трамп делает США беззащитными перед вражеским вмешательством

В 1933 году, когда президент США Франклин Делано Рузвельт стремился нормализовать отношения с Советским Союзом, он сказал Иосифу Сталину, что Кремль сначала должен прекратить свою подрывную деятельность в США.

Так же, когда президент Рональд Рейган стремился смягчить напряжение в условиях холодной войны, его государственный секретарь Джордж Прэтт Шульц четко дал понять Михаилу Горбачеву, что советские агенты должны прекратить распространять ложь о том, что ВИЧ/СПИД был следствием разработок биологического оружия в США.

Президент Дональд Трамп, кажется, также хочет улучшить отношения с Россией. Но вместо того, чтобы требовать от Кремля прекратить подрывную деятельность, его администрация односторонне разоружается и предлагает quid without quo (уступка без взаимной уступки).

О том, как 47 президент делает Соединенные Штаты уязвимыми к иностранному вмешательству, читайте в колонке сотрудницы Королевского колледжа Лондона Джилл Кастнер и профессора государственного управления Дартмутского колледжа Уильяма Вулфорта Уступки без ответных шагов: что стоит за стратегией Трампа в отношении РФ. Далее – краткое ее изложение.

Авторы колонки отмечают, что после возвращения в должность Дональд Трамп начал демонтаж ведомств, которые были бастионами защиты от иностранного вмешательства.

Например, в Агентстве по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) уволили по меньшей мере 17 сотрудников, которые занимались защитой избирательной инфраструктуры и борьбой с дезинформацией, якобы для возвращения агентства к его первоначальной миссии по защите критической инфраструктуры (хотя избирательные системы тоже являются ее частью).

Похожие сокращения произошли в ЦРУ и АНБ: директор и заместитель директора последнего были уволены, вероятно, по совету конспиролога Лоры Лумер. Ко всему этому, Трамп недавно подписал указ о сокращении финансирования Агентства США по глобальным медиа, которое поддерживает, в частности, "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", "Радио Свободная Азия" и "Голос Америки".

"Все эти сокращения делают Америку более уязвимой к иностранному вмешательству", – предупреждают Кастнер и Вулфорт.

По их словам, безосновательные увольнения в разведывательных структурах создают группу финансово уязвимых и потенциально недовольных нынешних и бывших сотрудников, которые станут мишенью для вербовки иностранными спецслужбами; усилия России и Китая по найму таких людей уже усиливаются, часто с помощью посредников, которые могут и не раскрывать настоящих заказчиков.

"Мы только что написали книгу об истории подрывной деятельности – "На грани войны: краткая история подрыва великих держав", и можем утверждать: такое поведение чрезвычайно странно. Во всех наших примерах подрывной деятельности и противодействия ей – от античности до современности – не было ни одного случая, чтобы цель добровольно разоружилась. Что же происходит?", – отмечают проблему сотрудники колледжей.

Ведет ли администрация Трампа какие-то сложные переговоры за кулисами, пытаясь стимулировать взаимную деэскалацию с Россией? Если нет, тогда мы становимся свидетелями беспрецедентной ситуации, уверены Кастнер и Вулфорт.

Они констатируют, что нет никакой стратегической логики в прекращении давления на противников, которые продолжают подрывать США, и предупреждают: хаос в защите США делает страну уязвимой к атакам.

"Если Трамп действительно заботится о суверенитете Америки, он должен убедительно объяснить общественности, что национальные оборонные механизмы не были разрушены", – считают сотрудники Королевского колледжа Лондона и Дартмутского колледжа.

Подробнее – в колонке Джилл Кастнер и Уильяма Вулфорта, которая изначально вышла на сайте Project Syndicate и публикуется с разрешения правообладателя, Уступки без ответных шагов: что стоит за стратегией Трампа в отношении РФ.