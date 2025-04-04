Як і навіщо влада Грузії хоче зняти з РФ відповідальність за війну 2008 року

Грузинська влада, зупинивши рух країни до Європи, тепер зайнялася її минулим.

У центрі уваги – події російсько-грузинської війни 2008 року.

Партія влади "Грузинська мрія" збирається легалізувати озвучені раніше звинувачення на адресу опозиції.

Мета – конституційна заборона для партії Михеїла Саакашвілі "Єдиний національний рух", а також для "пов’язаних із нею політичних сил".

Про те, навіщо грузинській владі знадобилося таке плазування перед Росією і якого результату вони сподіваються досягти, читайте в статті редактора "ЄвроПравди" Юрія Панченка і засновника Грузинсько-Українського центру Амірана Хевцуріані Грузія говорить про війну: навіщо з Росії хочуть зняти відповідальність за агресію 2008 року. Далі – стислий її виклад.

Вперше про наміри переглянути причини війни 2008 року у "Грузинській мрії" оголосили ще у вересні минулого року – напередодні парламентських виборів.

Ба більше, таку заяву несподівано зробив засновник та почесний голова партії влади Бідзіна Іванішвілі.

Представники "Грузинської мрії" почали вкидати тезу, що такий перегляд недавньої історії нібито є необхідним для реінтеграції країни. Мовляв, після парламентських виборів (якщо партія влади, звичайно, збереже її) може з’явитися вікно можливостей для повернення окупованих Росією територій. І головне – треба бути готовими до цього.

Отже, тільки-но грузинська влада стала почуватися після виборів більш-менш надійно, до теми "грузинського Нюрнберга" для попередників повернулися офіційно.

В грузинському парламенті (нагадаємо, що опозиція не визнає нинішній парламент легітимним та відмовляється в ньому працювати) створили спеціальну комісію, яка має знайти відповідь на питання, чи стала війна 2008 року наслідком політичних помилок тодішньої влади, яких можна було уникнути.

Михеїла Саакашвілі та людей з його команди звинувачують у тому, що Грузія розпочала війну без плану воєнних дій, внаслідок чого не було вчасно проведено евакуацію цивільного населення. Також слідча комісія намагається знайти підтвердження того, що бойові дії були розпочаті через обіцянки Сполучених Штатів надати Тбілісі військову допомогу.

На перше засідання запросили політиків попередньої влади: колишній голова МЗС Григол Вашадзе, експрем’єр Зураб Ногаїделі, а також Паата Давітая, який очолював першу парламентську комісію з розслідування причин війни 2008-го.

І перші свідчення виявилися такими, що суперечать звинуваченням влади.

Жоден із запрошених не переклав відповідальність за початок війни з РФ на Грузію.

На наступне засідання запросили військових. Від них намагалися почути, що влада кинула їх напризволяще, що бойові дії велися без плану, і це призвело до численних смертей – як військових, так і цивільних.

Попереду – найбільш гучний свідок, експрезидент Саакашвілі.

Попри це, у "Грузинській мрії" вже впевнені у фінальних висновках комісії та наслідках її роботи.

"Тепер уже очевидно, що висновок тимчасової слідчої комісії парламенту дасть нам міцну основу для звернення до Конституційного суду Грузії з вимогою визнання Єдиного національного руху та його сателітних партій неконституційними", – заявив формальний голова партії влади Мамука Мдінарадзе.

Така стратегія дозволяє "Грузинській мрії", як вона й обіцяла, "створити нову опозицію" – таку, яка не буде загрожувати їхній владі.

Але навіщо "Грузинській мрії" таке плазування перед РФ? "Грузинську мрію", схоже, всерйоз непокоїть, що, не отримавши бажаної перемоги у війні з Україною, у Кремлі потребуватимуть "маленької переможної війни" із кимось з інших сусідів.

Ймовірно, "Грузинська мрія" хоче спробувати умиротворити агресора, заздалегідь виконавши усі його побажання.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка і Амірана Хевцуріані Грузія говорить про війну: навіщо з Росії хочуть зняти відповідальність за агресію 2008 року.