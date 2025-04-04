Как и зачем власти Грузии хотят снять с РФ ответственность за войну 2008 года

Грузинские власти, остановив движение страны в Европу, теперь занялись ее прошлым.

В центре внимания – события российско-грузинской войны 2008 года.

Партия власти "Грузинская мечта" собирается легализовать ранее озвученные обвинения в адрес оппозиции.

Цель – конституционный запрет для партии Михеила Саакашвили "Единое национальное движение", а также для "связанных с ней политических сил".

О том, зачем грузинским властям понадобилось такое пресмыкание перед Россией и какого результата они надеются достичь, читайте в статье редактора "ЕвроПравды" Юрия Панченко и основателя Грузинско-Украинского центра Амирана Хевцуриани Грузия говорит о войне: зачем с России хотят снять ответственность за агрессию 2008 года. Далее – краткое ее изложение.

Впервые о намерениях пересмотреть причины войны 2008 года в "Грузинской мечте" объявили еще в сентябре прошлого года – накануне парламентских выборов.

Более того, такое заявление неожиданно сделал основатель и почетный председатель партии власти Бидзина Иванишвили.

Представители "Грузинской мечты" начали вбрасывать тезис, что такой пересмотр недавней истории якобы необходим для реинтеграции страны. Мол, после парламентских выборов (если партия власти, конечно, сохранит ее) может появиться окно возможностей для возвращения оккупированных Россией территорий. И главное – надо быть готовыми к этому.

Итак, как только грузинская власть стала чувствовать себя после выборов более-менее надежно, к теме "грузинского Нюрнберга" для предшественников вернулись официально.

В грузинском парламенте (напомним, что оппозиция не признает нынешний парламент легитимным и отказывается в нем работать) создали специальную комиссию, которая должна найти ответ на вопрос, стала ли война 2008 года следствием политических ошибок тогдашней власти, которых можно было избежать.

Михеила Саакашвили и людей из его команды обвиняют в том, что Грузия начала войну без плана военных действий, в результате чего не была вовремя проведена эвакуация гражданского населения. Также следственная комиссия пытается найти подтверждение того, что боевые действия были начаты из-за обещания Соединенных Штатов предоставить Тбилиси военную помощь.

На первое заседание пригласили политиков предыдущей власти: бывший глава МИД Григол Вашадзе, экс-премьер Зураб Ногаидели, а также Паата Давитая, возглавлявшего первую парламентскую комиссию по расследованию причин войны 2008-го.

И первые показания оказались противоречащими обвинениям властей.

Ни один из приглашенных не переложил ответственность за начало войны с РФ на Грузию.

На следующее заседание пригласили военных. От них пытались услышать, что власть бросила их на произвол судьбы, что боевые действия велись без плана, и это привело к многочисленным смертям – как военных, так и гражданских.

Впереди – самый громкий свидетель, экс-президент Саакашвили.

Несмотря на это, в "Грузинской мечте" уже уверены в финальных выводах комиссии и результатах ее работы.

"Теперь уже очевидно, что заключение временной следственной комиссии парламента даст нам прочную основу для обращения в Конституционный суд Грузии с требованием признания Единого национального движения и его сателлитных партий неконституционными", – заявил формальный глава партии власти Мамука Мдинарадзе.

Такая стратегия позволяет "Грузинской мечте", как она и обещала, "создать новую оппозицию" – такую, которая не будет угрожать их власти.

Но зачем "Грузинской мечте" такое пресмыкание перед РФ? "Грузинскую мечту", похоже, всерьез беспокоит, что, не получив желаемой победы в войне с Украиной, в Кремле потребуют "маленькой победоносной войны" с кем-то из других соседей.

Вероятно, "Грузинская мечта" хочет попытаться умиротворить агрессора, заранее выполнив все его пожелания.

Подробнее – в материале Юрия Панченко и Амирана Хевцуриани Грузия говорит о войне: зачем с России хотят снять ответственность за агрессию 2008 года.