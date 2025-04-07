Куди Трамп веде світ – колонка експрем’єра Туреччини

Початок другого терміну президентства Дональда Трампа перетворив те, що здавалося ізольованим шоком, на справжній "системний землетрус".

Його запальні промови, нерідко нестримні укази та деспотичний підхід до воєн у Газі та в Україні підірвали самі основи багатосторонньої системи, яку світ будував протягом чотирьох століть воєн і страждань, починаючи з Вестфальського миру.

Про нову епоху, в яку вступає світ, читайте в колонці колишнього прем’єр-міністра та міністра закордонних справ Туреччини Ахмета Давутоглу Повернення до старих порядків: куди завів світ Дональд Трамп. Далі – стислий її виклад.

Автор колонки вважає, що дії та висловлювання президента США за останні два місяці свідчать, що ми вступаємо в епоху глибокої невизначеності, де кризи можуть спалахувати й загострюватися у будь-який момент.

"Здається, лишився тільки один принцип: "сила – це право", – пише експрем’єр Туреччини.

Він нагадує, що в основі міжнародного права лежить принцип pacta sunt servanda – договори повинні виконуватися. Та вже за кілька тижнів після повернення до Білого дому Трамп порушив, анулював або вийшов з численних угод і зобов’язань, укладених попередніми адміністраціями США, включно з його ж власною.

Ширша мета зовнішньої політики Трампа, на думку Ахмета Давутоглу, полягає в тому, щоб демонтувати глобальний порядок, який був заснований 80 років тому поколінням, травмованим жахами Другої світової війни, і розпочати епоху неоколоніального суперництва.

"Політика Трампа "Америка передусім" різко контрастує з принципом "людяність передусім", який лежав в основі Загальної декларації прав людини, створеної після Другої світової, щоб запобігти поверненню фашизму. Ця декларація, як і пізніше створена Рада ООН з прав людини (UNHRC), втілювали дух міжнародного порядку, де людська гідність стоїть вище за геополітику", – пише автор колонки.

Він попереджає, що, відкинувши цей засадничий ідеал, американський президент ризикує перетворити Радбез ООН на інструмент грубої сили. Колишній прем’єр Туреччини наголошує, що якщо решта постійних членів переймуть подібну націоналістичну позицію, це може спричинити небезпечну боротьбу за домінування.

На думку Давутоглу, руйнівний підхід Дональда Трампа підточує не лише систему ООН, а й Pax Americana, що довгий час був основою глобальної стабільності.

Післявоєнний порядок під проводом США спирався на три стовпи: багатосторонні інституції під американським контролем, глобальну систему безпеки, побудовану навколо альянсів на кшталт НАТО, і економічний порядок, заснований на вільній торгівлі та доларі як головній резервній валюті світу.

"Натомість бачення Трампа щодо Pax Americana у XXI столітті – це тоталітаризм, підсилений технологіями", – пише автор колонки.

Давутоглу вважає, що цей зсув не виник нізвідки, а є результатом стратегічної непослідовності зовнішньої політики Сполучених Штатів після закінчення холодної війни: кожна адміністрація дотримувалась кардинально різних доктрин. На його думку, саме непослідовна та переважно неефективна зовнішня політика Джо Байдена, особливо в Газі, допомогла Дональду Трампу повернутися.

"Тепер, коли Трамп ще більш зухвалий, аніж раніше, ми спостерігаємо наслідки американської стратегічної непослідовності: неоколоніальний порядок, керований християнським націоналізмом, підсилений технологіями, підтримуваний ірраціональністю й прикритий зухвалою риторикою", – зазначає колишній турецький чиновник.

Він згадує, що коли навесні 2002 року читав лекцію в Принстонському університеті, то звернув увагу на хвилю крайнього націоналізму в США після 11 вересня та попередив: Америці потрібен не Цезар, а Марк Аврелій.

"Чи ми піддамося авторитарним Цезарям, які стають дедалі репресивнішими, чи оберемо лідерів, які, подібно до Марка Аврелія, керуватимуть обдумано? Це й є визначальне питання нашого часу – і відповідати на нього маємо спільно", – резюмує експрем’єр Туреччини.

Докладніше – в колонці Ахмета Давутоглу, яка початково вийшла на сайті Project Syndicate і публікується з дозволу правовласника, Повернення до старих порядків: куди завів світ Дональд Трамп.