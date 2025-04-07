Куда Трамп ведет мир – колонка экс-премьера Турции

Начало второго срока президентства Дональда Трампа превратило то, что казалось изолированным шоком, в настоящее "системное землетрясение".

Его зажигательные речи, нередко безудержные указы и деспотический подход к войнам в Газе и в Украине подорвали сами основы многосторонней системы, которую мир строил в течение четырех веков войн и страданий, начиная с Вестфальского мира.

О новой эпохе, в которую вступает мир, читайте в колонке бывшего премьер-министра и министра иностранных дел Турции Ахмета Давутоглу Возвращение к старым порядкам: куда завел мир Дональд Трамп. Далее – краткое ее изложение.

Автор колонки считает, что действия и высказывания президента США за последние два месяца свидетельствуют, что мы вступаем в эпоху глубокой неопределенности, где кризисы могут вспыхивать и обостряться в любой момент.

"Кажется, остался только один принцип: "сила – это право", – пишет экс-премьер Турции.

Он напоминает, что в основе международного права лежит принцип pacta sunt servanda – договоры должны выполняться. Но уже через несколько недель после возвращения в Белый дом Трамп нарушил, аннулировал или вышел из многочисленных соглашений и обязательств, заключенных предыдущими администрациями США, включая его же собственную.

Более широкая цель внешней политики Трампа, по мнению Ахмета Давутоглу, заключается в том, чтобы демонтировать глобальный порядок, который был основан 80 лет назад поколением, травмированным ужасами Второй мировой войны, и начать эпоху неоколониального соперничества.

"Политика Трампа "Америка прежде всего" резко контрастирует с принципом "человечность прежде всего", который лежал в основе Всеобщей декларации прав человека, созданной после Второй мировой, чтобы предотвратить возвращение фашизма. Эта декларация, как и позже созданный Совет ООН по правам человека (UNHRC), воплощали дух международного порядка, где человеческое достоинство стоит выше геополитики", – пишет автор колонки.

Он предупреждает, что, отвергнув этот основополагающий идеал, американский президент рискует превратить Совбез ООН в инструмент грубой силы. Бывший премьер Турции отмечает, что если остальные постоянные члены примут подобную националистическую позицию, это может вызвать опасную борьбу за доминирование.

По мнению Давутоглу, разрушительный подход Дональда Трампа подтачивает не только систему ООН, но и Pax Americana, который долгое время был основой глобальной стабильности.

Послевоенный порядок под руководством США опирался на три столпа: многосторонние институты под американским контролем, глобальную систему безопасности, построенную вокруг альянсов вроде НАТО, и экономический порядок, основанный на свободной торговле и долларе как главной резервной валюте мира.

"Зато видение Трампа относительно Pax Americana в XXI веке – это тоталитаризм, усиленный технологиями", – пишет автор колонки.

Давутоглу считает, что этот сдвиг не возник ниоткуда, а является результатом стратегической непоследовательности внешней политики Соединенных Штатов после окончания холодной войны: каждая администрация придерживалась кардинально разных доктрин. По его мнению, именно непоследовательная и преимущественно неэффективная внешняя политика Джо Байдена, особенно в Газе, помогла Дональду Трампу вернуться.

"Теперь, когда Трамп еще более дерзкий, чем раньше, мы наблюдаем последствия американской стратегической непоследовательности: неоколониальный порядок, управляемый христианским национализмом, усиленный технологиями, поддерживаемый иррациональностью и прикрытый дерзкой риторикой", – отмечает бывший турецкий чиновник.

Он вспоминает, что когда весной 2002 года читал лекцию в Принстонском университете, то обратил внимание на волну крайнего национализма в США после 11 сентября и предупредил: Америке нужен не Цезарь, а Марк Аврелий.

"Поддадимся ли мы авторитарным Цезарям, которые становятся все более репрессивными, или выберем лидеров, которые, подобно Марку Аврелию, будут руководить обдуманно? Это и есть определяющий вопрос нашего времени – и отвечать на него должны совместно", – резюмирует экс-премьер Турции.

Подробнее – в колонке Ахмета Давутоглу, которая изначально вышла на сайте Project Syndicate и публикуется с разрешения правообладателя, Возвращение к старым порядкам: куда завел мир Дональд Трамп.