Чому німецькі ультраправі виходять на перше місце у країні і чи можливо це зупинити

Останні дані соціології свідчать, що новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц опинився на межі політичного провалу ще до вступу на посаду.

Ультраправа та дружня до Росії партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") підійшла впритул до того, щоб стати найрейтинговішою політсилою країни.

Про те, що ж призвело до стрімкого падіння популярності партії Мерца та чи є спосіб зупинити загрозливе зростання ультраправих, читайте в статті журналістки "Європейської правди" Христини Бондарєвої Жовта картка для канцлера: чому партія Мерца втрачає підтримку ще до початку роботи уряду. Далі – стислий її виклад.

Коротко нагадаємо політичне тло, на якому пролунав тривожний дзвінок.

23 лютого у Німеччині пройшли парламентські вибори, й з того часу консервативний блок ХДС/ХСС, який набрав найбільше голосів, веде переговори з Соціал-демократичною партією (СДПН) про створення коаліції.

Тим часом парламентарі скликання, яке завершувалося, встигли проголосувати послаблення боргового гальма, що дозволить суттєво збільшити масштаби фінансування оборони. Революційне рішення ухвалили голосами ХДС/ХСС Фрідріха Мерца, СДПН та "Зелених".

Також вони ухвалили рішення про створення 500-мільярдного спецфонду для відновлення застарілої німецької інфраструктури, який буде фінансуватися із запозичень.

Крок, який радісно сприйняли союзники Німеччини у Європі, викликав роздратування у блоці Мерца та серед його виборців. Адже майбутній канцлер відступив від однієї з головних передвиборчих обіцянок – не звалювати на плечі Німеччини нові великі борги.

Це головна, хоча і не єдина причина того, що в останні тижні усі соціологічні опитування показували одностайну картину: рейтинг ХДС/ХСС, які на виборах 23 лютого отримали 28,5%, поступово сповзав униз.

Мерц пояснив перехід від свого попереднього курсу на економію до запозичень глобальною політичною ситуацією та, зокрема, загрозою від Росії. Але, за даними опитувань, 68% виборців заявляють, що таке пояснення лідера ХДС не заслуговує на довіру.

Інша причина піке консерваторів – те, що ХДС/ХСС у коаліційних переговорах фактично перебуває в оборонній позиції, тоді як його молодші партнери з СДПН постійно висувають свої вимоги.

Лунають заклики про більш жорсткий підхід до коаліційних переговорів із соціал-демократами.

Насамперед – у сфері міграційної, економічної та соціальної політики.

Утім, політики з верхів ХДС вважають, що матимуть шанс відіграти позиції, коли уряд почне роботу.

Тим часом рейтинг ультраправої "АдН", що посіла друге місце з рекордним для себе результатом у 20,8%, навпаки, рухається вгору. Цими вихідними дві партії "зустрілися" на позначці 24%.

В "Альтернативі для Німеччини" на тлі добрих новин про рейтинги будують плани, як забезпечити собі прихід до влади за чотири роки, за підсумками виборів 2029 року.

План полягає в тому, щоб не відлякувати поміркованих виборців надто радикальною поведінкою і вичікувати, поки помилки робитимуть партії при владі.

А якщо (чи правильніше сказати, коли) "АдН" вийде на перше місце у рейтингах, то зможе з подвійною силою вимагати зруйнувати так званий "брандмауер" – відмову інших політичних партій співпрацювати з ультраправими.

На додачу ультраправі сподіваються, що в якийсь момент у ХДС відбудеться розкол.

Але й в "Альтернативи для Німеччини" також не все ідеально і майбутнє, тим паче таке далеке, як вибори 2029 року, залишається невизначеним.

Докладніше – в матеріалі Христини Бондарєвої Жовта картка для канцлера: чому партія Мерца втрачає підтримку ще до початку роботи уряду.