Почему немецкие ультраправые выходят на первое место в стране и возможно ли это остановить
Новости — Понедельник, 7 апреля 2025, 16:30 —
Последние данные социологии свидетельствуют, что новый канцлер Германии Фридрих Мерц оказался на грани политического провала еще до вступления в должность.
Ультраправая и дружественная России партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ") подошла вплотную к тому, чтобы стать самой рейтинговой политсилой страны.
О том, что же привело к стремительному падению популярности партии Мерца и есть ли способ остановить угрожающий рост ультраправых, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Кристины Бондаревой Желтая карточка для канцлера: почему партия Мерца теряет поддержку еще до начала работы правительства. Далее – краткое ее изложение.
Коротко напомним политический фон, на котором прозвучал тревожный звонок.
23 февраля в Германии прошли парламентские выборы, и с тех пор набравший больше всего голосов консервативный блок ХДС/ХСС ведет переговоры с Социал-демократической партией (СДПГ) о создании коалиции.
Тем временем парламентарии завершающегося созыва успели проголосовать за ослабление долгового тормоза, что позволит существенно увеличить масштабы финансирования обороны. Революционное решение приняли голосами ХДС/ХСС Фридриха Мерца, СДПГ и "Зеленых".
Также они приняли решение о создании 500-миллиардного спецфонда для восстановления устаревшей немецкой инфраструктуры, который будет финансироваться из заимствований.
Шаг, который радостно восприняли союзники Германии в Европе, вызвал раздражение в блоке Мерца и среди его избирателей. Ведь будущий канцлер отступил от одного из главных предвыборных обещаний – не взваливать на плечи Германии новые большие долги.
Это главная, хотя и не единственная причина того, что в последние недели все социологические опросы показывали единодушную картину: рейтинг ХДС/ХСС, которые на выборах 23 февраля получили 28,5%, постепенно сползал вниз.
Мерц объяснил переход от своего предыдущего курса на экономию к заимствованиям глобальной политической ситуацией и, в частности, угрозой от России. Но, по данным опросов, 68% избирателей заявляют, что такое объяснение лидера ХДС не заслуживает доверия.
Другая причина пике консерваторов – то, что ХДС/ХСС в коалиционных переговорах фактически находится в оборонительной позиции, тогда как его младшие партнеры из СДПГ постоянно выдвигают свои требования.
Звучат призывы о более жестком подходе к коалиционным переговорам с социал-демократами.
Прежде всего – в сфере миграционной, экономической и социальной политики.
Впрочем, политики из верхов ХДС считают, что будут иметь шанс отыграть позиции, когда правительство начнет работу.
Между тем рейтинг ультраправой "АдГ", занявшей второе место с рекордным для себя результатом в 20,8%, наоборот, движется вверх. В эти выходные две партии "встретились" на отметке 24%.
В "Альтернативе для Германии" на фоне хороших новостей о рейтингах строят планы, как обеспечить себе приход к власти через четыре года, по итогам выборов 2029 года.
План заключается в том, чтобы не отпугивать умеренных избирателей слишком радикальным поведением и выжидать, пока ошибки будут делать партии у власти.
А если (или правильнее сказать, когда) "АдГ" выйдет на первое место в рейтингах, то сможет с двойной силой требовать разрушить так называемый "брандмауэр" – отказ других политических партий сотрудничать с ультраправыми.
В дополнение ультраправые надеются, что в какой-то момент в ХДС произойдет раскол.
Но и у "Альтернативы для Германии" также не все идеально и будущее, тем более такое далекое, как выборы 2029 года, остается неопределенным.
Подробнее – в материале Кристины Бондаревой Желтая карточка для канцлера: почему партия Мерца теряет поддержку еще до начала работы правительства.