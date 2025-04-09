Канцелярія Сейму Литви передасть Україні чотири автомобілі

У середу канцелярія Сейму Литви передасть Україні три своїх автомобілі та мікроавтобус.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Автомобілі українцям, які прибули до Литви, передадуть канцлер Сейму Альгірдас Стончайтіс і представники канцелярії Сейму.

ФОТО: Žygimantas Gedvila

Після прибуття в Україну автомобілі будуть передані органам самоврядування Херсона та Житомирської області.

Раніше канцелярія Сейму передавала Україні різну підтримку у вигляді автомобілів, ноутбуків, проєкторів і вогнегасників, а також кошти, зібрані під час акцій.

На початку березня уряд Латвії ухвалив рішення про безоплатну передачу Україні чергової партії транспортних засобів, конфіскованих у п'яних водіїв.

Колишній прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш в інтерв’ю "Європейській правді" заявляв, що 100% латвійського суспільства підтримують Україну – навіть ті, хто їздить п'яним.