Канцелярия Сейма Литвы передаст Украине четыре автомобиля
Новости — Среда, 9 апреля 2025, 13:16 —
В среду канцелярия Сейма Литвы передаст Украине три своих автомобиля и микроавтобус.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.
Автомобили украинцам, которые прибыли в Литву, передадут канцлер Сейма Альгирдас Стончайтис и представители канцелярии Сейма.
По прибытии в Украину автомобили будут переданы органам самоуправления Херсона и Житомирской области.
Ранее канцелярия Сейма передавала Украине различную поддержку в виде автомобилей, ноутбуков, проекторов и огнетушителей, а также средства, собранные во время акций.
В начале марта правительство Латвии приняло решение о безвозмездной передаче Украине очередной партии транспортных средств, конфискованных у пьяных водителей.
Бывший премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в интервью "Европейской правде" заявлял, что 100% латвийского общества поддерживают Украину – даже те, кто ездит пьяным.