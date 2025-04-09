Канцелярия Сейма Литвы передаст Украине четыре автомобиля

В среду канцелярия Сейма Литвы передаст Украине три своих автомобиля и микроавтобус.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Автомобили украинцам, которые прибыли в Литву, передадут канцлер Сейма Альгирдас Стончайтис и представители канцелярии Сейма.

ФОТО: Žygimantas Gedvila

По прибытии в Украину автомобили будут переданы органам самоуправления Херсона и Житомирской области.

Ранее канцелярия Сейма передавала Украине различную поддержку в виде автомобилей, ноутбуков, проекторов и огнетушителей, а также средства, собранные во время акций.

В начале марта правительство Латвии приняло решение о безвозмездной передаче Украине очередной партии транспортных средств, конфискованных у пьяных водителей.

Бывший премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в интервью "Европейской правде" заявлял, что 100% латвийского общества поддерживают Украину – даже те, кто ездит пьяным.