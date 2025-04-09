Як і чому "друг України" Анджей Дуда може приєднатися до ультраправих Польщі

Польща поступово наближається до президентських виборів, які відбудуться вже 18 травня.

І чим вони ближчі, тим більш карколомними можуть виявитися післявиборчі реалії. В центрі цих розкладів дещо несподівано опинився президент Анджей Дуда.

Цілком може статися ситуація, що Дуда – один з найбільш проукраїнських політиків Польщі – увійде у політичний альянс із відверто антиукраїнською ультраправою політсилою "Конфедерація".

Про політичні розклади у Польщі, які сприяють цьому сценарію, читайте в статті експерта-міжнародника Станіслава Желіховського Союз з українофобами: чи піде чинний президент Польщі на альянс із "Конфедерацією". Далі – стислий її виклад.

Польські політичні оглядачі помітили одну закономірність.

Анджей Дуда, попри декларування рівновіддаленості від головних претендентів на президентську посаду (тобто він відмовився підтримувати Кароля Навроцького, за яким стоїть партія "Право і справедливість"), він занадто часто проводить зустрічі зі Славоміром Менценом – кандидатом у президенти від ультраправої "Конфедерації".

Згідно з витоками, в середині березня два політики провели переговори, однією з тем яких було можливе балотування топспівробітників адміністрації Дуди Марчина Масталерека та Лукаша Жепецького на наступних виборах за списками "Конфедерації".

Політики "Конфедерації" неофіційно зізнаються, що їм не вистачає досвідчених кадрів. І додають, що в такій ситуації цілком природно тягнутися до людей з оточення глави держави, яким після виходу з президентського палацу не знайдеться місця в партії "Право і справедливість" ("ПіС"), і які при цьому погоджуються з деякими постулатами "Конфедерації".

Проте є великі сумніви, що Дуда вів переговори лише щодо подальшого працевлаштування людей зі своєї команди і не говорив про себе. Президенту лише 52 роки – явно не вік для політичної пенсії.

Варто підкреслити, що "Конфедерація" відома своїми націоналістичними поглядами, закликами до військової самостійності Польщі, а також опозицією до допомоги Україні та інтеграції з ЄС.

Співпраця з такою політичною силою виглядає досить дивним кроком для політика, який дотримувався поміркованого курсу, а головне – позиціонує себе як щирий друг України.

Анджей Дуда може виявитися вкрай потрібним для об’єднання виборців правого флангу Польщі. У разі, якщо кандидат ультраправих випередить конкурента від правої партії "Право і справедливість", то згодом президент може допомогти переманити електорат конкурентів. Врешті-решт він викликає довіру у поляків і не має високого антирейтингу.

Крім того, Дуда має шанс спробувати розкрутити свій політичний проєкт, який претендуватиме на чималу частку електорату партії "Право і справедливість".

З огляду на те, що коаліцію у новому складі Сейму Польщі можуть сформувати наразі опозиційні партії "ПіС" і "Конфедерація", політпроєкт Дуди може отримати так звану "золоту акцію" – вирішальний вплив на формування коаліційного уряду. Більш того, у нього з’являться шанси очолити уряд, бо він є прийнятним для обох політсил.

Поки що Анджей Дуда не озвучив своїх чітких планів. Проте очевидно, що він не збирається йти з політики.

Для України це, скоріш за все, є доброю новиною. Анджей Дуда, повторімося, є щирим другом та союзником нашої країни.

Та чи залишиться він таким у разі політичного союзу з відверто антиукраїнською "Конфедерацією"?

Відповіді на це запитання, на жаль, немає.

Докладніше – в матеріалі Станіслава Желіховського Союз з українофобами: чи піде чинний президент Польщі на альянс із "Конфедерацією".