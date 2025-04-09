Как и почему "друг Украины" Анджей Дуда может присоединиться к ультраправым Польши

Польша постепенно приближается к президентским выборам, которые состоятся уже 18 мая.

И чем они ближе, тем более сногсшибательными могут оказаться послевыборные реалии. В центре этих раскладов несколько неожиданно оказался президент Анджей Дуда.

Вполне может произойти ситуация, что Дуда – один из самых проукраинских политиков Польши – войдет в политический альянс с откровенно антиукраинской ультраправой политсилой "Конфедерация".

О политических раскладах в Польше, которые способствуют этому сценарию, читайте в статье эксперта-международника Станислава Желиховского Союз с украинофобами: пойдет ли нынешний президент Польши на альянс с "Конфедерацией". Далее – краткое ее изложение.

Польские политические обозреватели заметили одну закономерность.

Анджей Дуда, несмотря на декларирование равноудаленности от главных претендентов на президентский пост (то есть он отказался поддерживать Кароля Навроцкого, за которым стоит партия "Право и справедливость"), он слишком часто проводит встречи со Славомиром Менценом – кандидатом в президенты от ультраправой "Конфедерации".

Согласно утечкам, в середине марта два политика провели переговоры, одной из тем которых было возможное баллотирование топ-сотрудников администрации Дуды Марчина Масталерека и Лукаша Жепецкого на следующих выборах по спискам "Конфедерации".

Политики "Конфедерации" неофициально признаются, что им не хватает опытных кадров. И добавляют, что в такой ситуации вполне естественно тянуться к людям из окружения главы государства, которым после ухода из президентского дворца не найдется места в партии "Право и справедливость" ("ПиС"), и которые при этом соглашаются с некоторыми постулатами "Конфедерации".

Однако есть большие сомнения, что Дуда вел переговоры только относительно дальнейшего трудоустройства людей из своей команды и не говорил о себе. Президенту всего 52 года – явно не возраст для политической пенсии.

Стоит подчеркнуть, что "Конфедерация" известна своими националистическими взглядами, призывами к военной самостоятельности Польши, а также оппозицией к помощи Украине и интеграции с ЕС.

Сотрудничество с такой политической силой выглядит довольно странным шагом для политика, который придерживался умеренного курса, а главное – позиционирует себя как искренний друг Украины.

Анджей Дуда может оказаться крайне нужным для объединения избирателей правого фланга Польши. В случае, если кандидат ультраправых опередит конкурента от правой партии "Право и справедливость", то впоследствии президент может помочь переманить электорат конкурентов. В конце концов он вызывает доверие у поляков и не имеет высокого антирейтинга.

Кроме того, Дуда имеет шанс попробовать раскрутить свой политический проект, который будет претендовать на немалую долю электората партии "Право и справедливость".

Учитывая то, что коалицию в новом составе Сейма Польши могут сформировать пока оппозиционные партии "ПиС" и "Конфедерация", политпроект Дуды может получить так называемую "золотую акцию" – решающее влияние на формирование коалиционного правительства. Более того, у него появятся шансы возглавить правительство, так как он является приемлемым для обеих политсил.

Пока что Анджей Дуда не озвучил своих четких планов. Однако очевидно, что он не собирается уходить из политики.

Для Украины это, скорее всего, является хорошей новостью. Анджей Дуда, повторимся, является искренним другом и союзником нашей страны.

Но останется ли он таковым в случае политического союза с откровенно антиукраинской "Конфедерацией"?

Ответа на этот вопрос, к сожалению, нет.

Подробнее – в материале Станислава Желиховского Союз с украинофобами: пойдет ли нынешний президент Польши на альянс с "Конфедерацией".