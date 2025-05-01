Як Канада відповіла на погрози Трампа та які проблеми будуть у нового уряду

Президент США Дональд Трамп своїми погрозами перевернув канадську політику.

Лиш нещодавно Ліберальній партії прем’єра Канади пророкували друге чи навіть третє місце на дострокових парламентських виборах – а отже, боротьбу за право називатися головною опозицією. Натомість партія за підсумками виборів 28 квітня отримала перемогу. Хоча і більшість у парламенті не взяла.

Та повноцінне премʼєрство Марка Карні, старт якому поклали вибори, точно не буде легким. В перспективі одним із головних для уряду стане не лише питання відносин зі США. Дострокові вибори також показали, що національну єдність Канади не вдасться вибудувати на одній лише опозиції Трампу.

Детальніше про результати виборів і те, з якими проблемами зіткнеться новий уряд Канади, – в статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Перемога завдяки Трампу: як погрози президента США змінили канадську політику. Далі – стислий її виклад.

Мабуть, один із головних трендів нинішніх парламентських виборів у Канаді – посилення поляризації.

Новий склад парламенту Канади, на відміну від більш строкатого попереднього скликання, ледь не перетворився на найближчі кілька років на двопартійний. Ліберали та консерватори на двох зібрали близько 85% голосів.

Партія Карні, яка ще кілька місяців тому в усіх опитуваннях відставала від консерваторів на понад 20 (!) відсоткових пунктів, здобула – за останніми даними виборчої комісії Канади – майже 44% голосів.

Це, вочевидь, сталося з двох причин: агресивної риторики Дональда Трампа в бік Канади, а також перезавантаження керівництва партії.

Втім, не обійшлося і без ложки дьогтю.

Зокрема, ліберали відверто провалилися у провінціях Альберта та Саскачеван, багатих на нафту й газ. Жителі цих двох провінцій переважно скаржаться, що федеральна влада Канади їх не цінує.

І це стане суттєвим викликом для нового уряду. Особливо зважаючи на те, що відповідно до недавнього опитування, перемога Ліберальної партії підштовхне частину людей в Альберті та Саскачевані підтримати вихід зі складу Канади.

Якщо ліберали після понеділкових виборів заслужено святкували свій тріумф, то в таборі їхніх головних опонентів панував зовсім інший настрій.

Суто математично Консервативна партія під керівництвом Пʼєра Пуальєвра насправді непогано виступила. На останніх виборах 2021 року вони здобули 39,6% голосів, а нині – трохи більше 41%.

Через успіх лібералів консерватори матимуть у новому парламенті лише 144 мандати – це зробить їх найбільшою в історії Канади опозиційною фракцією, але не більше.

Але найбільшого краху на виборах 28 квітня, схоже, зазнала Нова демократична партія. Партія розгубила дві третини голосів, отримавши 6% голосів замість майже 18%. І як наслідок – матиме лише сім мандатів замість 25.

Такий провал може стати проблемою для нового уряду.

Навіть попри те, що Ліберальній партії для формування більшості не вистачає лише трьох голосів, знайти їх буде набагато складніше, аніж у парламенті попереднього скликання.

Тож існують два базові сценарії: або ліберали заручаються підтримкою щонайменше кількох "перебіжчиків" з Нової демократичної партії, які їм відносно близькі ідеологічно, або ж вони утворюють уряд меншості та домовляються про голоси з партіями під кожне голосування.

Безумовно, у канадській політиці найближчими місяцями домінуватиме питання відносин зі США. І канадська опозиція каже, що готова працювати разом з урядом у протистоянні недружнім діям з боку США.

Але це – одна з нечисленних сфер, де позиції лібералів та консерваторів справді перетинаються. І внутрішні виклики, можливо, відіграватимуть не меншу роль, ніж зовнішні.

Докладніше – в матеріалі Олега Павлюка Перемога завдяки Трампу: як погрози президента США змінили канадську політику.