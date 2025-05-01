Как Канада ответила на угрозы Трампа и какие проблемы будут у нового правительства

Президент США Дональд Трамп своими угрозами перевернул канадскую политику.

Еще недавно Либеральной партии премьера Канады пророчили второе или даже третье место на досрочных парламентских выборах – а значит, борьбу за право называться главной оппозицией. Зато партия по итогам выборов 28 апреля одержала победу. Хотя и большинство в парламенте не взяла.

Но полноценное премьерство Марка Карни, старт которому положили выборы, точно не будет легким. В перспективе одним из главных для правительства станет не только вопрос отношений с США. Досрочные выборы также показали, что национальное единство Канады не удастся выстроить на одной лишь оппозиции Трампу.

Подробнее о результатах выборов и том, с какими проблемами столкнется новое правительство Канады, – в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка Победа благодаря Трампу: как угрозы президента США изменили канадскую политику. Далее – краткое ее изложение.

Пожалуй, один из главных трендов нынешних парламентских выборов в Канаде – усиление поляризации.

Новый состав парламента Канады, в отличие от более пестрого предыдущего созыва, едва не превратился на ближайшие несколько лет в двухпартийный. Либералы и консерваторы на двоих собрали около 85% голосов.

Партия Карни, которая еще несколько месяцев назад во всех опросах повально отставала от консерваторов более чем на 20 (!) процентных пунктов, получила – по последним данным избирательной комиссии Канады – почти 44% голосов.

Это, очевидно, произошло по двум причинам: агрессивной риторике Дональда Трампа в сторону Канады, а также перезагрузке руководства партии.

Впрочем, не обошлось и без ложки дегтя.

В частности, либералы откровенно провалились в провинциях Альберта и Саскачеван, богатых нефтью и газом. Жители этих двух провинций преимущественно жалуются, что федеральная власть Канады их не ценит.

И это станет существенным вызовом для нового правительства. Особенно учитывая то, что согласно недавнему опросу, победа Либеральной партии подтолкнет часть людей в Альберте и Саскачеване поддержать выход из состава Канады.

Если либералы после понедельничных выборов заслуженно праздновали свой триумф, то в лагере их главных оппонентов царило совсем другое настроение.

Чисто математически Консервативная партия под руководством Пьера Пуальевра на самом деле неплохо выступила. На последних выборах 2021 года они получили 39,6% голосов, а сейчас – чуть больше 41%.

Из-за успеха либералов консерваторы будут иметь в новом парламенте всего 144 мандата – это сделает их крупнейшей в истории Канады оппозиционной фракцией, но не более.

Но наибольший крах на выборах 28 апреля, похоже, потерпела Новая демократическая партия. Партия растеряла две трети голосов, получив 6% голосов вместо почти 18%. И как следствие – будет иметь лишь семь мандатов вместо 25.

Такой провал может стать проблемой для нового правительства.

Даже несмотря на то, что Либеральной партии для формирования большинства не хватает всего трех голосов, найти их будет гораздо сложнее, чем в парламенте предыдущего созыва.

Поэтому существуют два базовых сценария: либо либералы заручаются поддержкой как минимум нескольких "перебежчиков" из Новой демократической партии, которые им относительно близки идеологически, или же они образуют правительство меньшинства и договариваются о голосах с партиями под каждое голосование.

Безусловно, в канадской политике в ближайшие месяцы будет доминировать вопрос отношений с США. И канадская оппозиция говорит, что готова работать вместе с правительством в противостоянии недружественным действиям со стороны США.

Но это – одна из немногочисленных сфер, где позиции либералов и консерваторов действительно пересекаются. И внутренние вызовы, возможно, будут играть не меньшую роль, чем внешние.

Подробнее – в материале Олега Павлюка Победа благодаря Трампу: как угрозы президента США изменили канадскую политику.