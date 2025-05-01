На сайті Конгресу знайшлося підтвердження того, що у Трампа готують продаж зброї Україні

У документальних реєстрах Конгресу США є підтвердження повідомлень у ЗМІ про те, що адміністрація Трампа готує продаж Україні продукції військового призначення на суму від 50 млн доларів.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне повідомлення, спершу помічене "Укрінформом", є у переліку записок та документів за 29 квітня.

Під номером EC-859 згадана записка від посадовця юридичного офісу Держдепу США до Комітету із закордонних справ, якою відповідно до вимог закону про контроль за експортом озброєнь повідомляють про запропоновану ліцензію на експорт "товарів оборонного призначення, включно з технічними даними, та оборонних послуг Україні на суму 50 млн доларів або більше".

Перед цим Kyiv Post з посиланням на свої джерела у дипломатичних колах повідомив, що адміністрація Трампа поінформувала Конгрес про наміри схвалити експорт товарів військового призначення Україні через механізм прямого комерційного продажу (direct commercial sales) на 50 млн доларів або більше.

Це є першим таким випадком за нової адміністрації.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив про готовність купити у США десять систем ППО Patriot за 15 млрд доларів, зазначивши, що європейські партнери готові допомогти у фінансуванні.

Трамп тоді відреагував натяком, що Володимир Зеленський "почав війну".