На сайте Конгресса нашлось подтверждение, что у Трампа готовят продажу оружия Украине

В документальных реестрах Конгресса США есть подтверждение сообщений в СМИ о том, что администрация Трампа готовит продажу Украине продукции военного назначения на сумму от 50 млн долларов.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее сообщение, сначала замеченное "Укринформом", есть в перечне записок и документов за 29 апреля.

Под номером EC-859 упомянута записка от должностного лица юридического офиса Госдепа США в комитет по иностранным делам, в которой в соответствии с требованиями закона о контроле за экспортом вооружений сообщается о предложенной лицензии на экспорт "товаров оборонного назначения, включая технические данные, и оборонных услуг Украине на сумму 50 млн долларов или более".

Перед этим Kyiv Post со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах сообщил, что администрация Трампа проинформировала Конгресс о намерении одобрить экспорт товаров военного назначения Украине через механизм прямой коммерческой продажи (direct commercial sales) на 50 млн долларов или более.

Это первый такой случай при новой администрации.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности купить у США десять систем ПВО Patriot за 15 млрд долларов, отметив, что европейские партнеры готовы помочь в финансировании.

Трамп тогда отреагировал намеком, что Владимир Зеленский "начал войну".