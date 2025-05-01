Кабмін опублікував текст угоди про надра із США

Уряд України опублікував текст так званої угоди про надра із США українською та англійською мовами.

Як повідомляє "Європейська правда", документи з’явилися на сайті Кабміну.

У розділі "Нормативно-правові акти" опублікували розпорядження прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо схвалення та підписання угоди про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

Крім того, опублікували тексти документа українською та англійською мовою.

"ЄвроПравда" вже мала можливість ознайомитися з текстом і розкрила основні деталі угоди, підписаної 30 квітня у Вашингтоні. Зокрема, у ній йдеться про 57 мінералів і про військову допомогу США.

Параметри підписаної угоди відповідають більшості ключових тез, які напередодні оприлюднив прем’єр Денис Шмигаль.

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода щодо надр дасть США більше, ніж було витрачено на Україну.