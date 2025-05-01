Кабмин опубликовал текст соглашения о недрах с США

Правительство Украины опубликовало текст так называемого соглашения о недрах с США на украинском и английском языках.

Как сообщает "Европейская правда", документы появились на сайте Кабмина.

В разделе "Нормативно-правовые акты" опубликовано распоряжение премьер-министра Дениса Шмыгаля об одобрении и подписании соглашения о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления.

Кроме того, опубликованы тексты документа на украинском и английском языках.

"ЕвроПравда" уже имела возможность ознакомиться с текстом и раскрыла основные детали соглашения, подписанного 30 апреля в Вашингтоне. В частности, в нем говорится о 57 минералах и о военной помощи США.

Параметры подписанного соглашения соответствуют большинству ключевых тезисов, которые накануне обнародовал премьер Денис Шмыгаль.

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о недрах даст США больше, чем было потрачено на Украину.