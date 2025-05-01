У Трампа кажуть, що угода про надра з Україною – сигнал для РФ

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що підписана з Україною угода про корисні копалини є повноцінним економічним партнерством, яке дасть змогу президенту Дональду Трампу вести переговори з Росією на міцнішій основі.

Його заяву наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Бессент вважає, що угода покаже "російському керівництву, що між українським і американським народами, між нашими цілями немає жодних розбіжностей".

"Американський народ не заробить грошей, якщо українці не будуть процвітати. Тож тепер ми повністю згодні в економічних питаннях. І, повторюся, я вважаю, що це сильний сигнал російському керівництву, який дає президенту Трампу можливість вести переговори з Росією на ще більш міцній основі", – сказав він.

За словами представника адміністрації Трампа, "йдеться не тільки про рідкісноземельні метали, а й про інфраструктуру, енергетику".

"Так що тут є можливість для обох сторін отримати реальну вигоду", – додав Бессент.

Раніше "ЄвроПравда" розкрила основні деталі угоди, підписаної 30 квітня у Вашингтоні. Зокрема, у ній йдеться про 57 мінералів і про військову допомогу США.

Параметри підписаної угоди відповідають більшості ключових тез, які напередодні оприлюднив прем’єр Денис Шмигаль.

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода щодо надр дасть США більше, ніж було витрачено на Україну.