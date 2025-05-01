У Трампа говорят, что соглашение о недрах с Украиной – сигнал для РФ

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что подписанное с Украиной соглашение о полезных ископаемых является полноценным экономическим партнерством, которое позволит президенту Дональду Трампу вести переговоры с Россией на более прочной основе.

Его заявление приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Бессент считает, что соглашение покажет "российскому руководству, что между украинским и американским народами, между нашими целями нет никаких разногласий".

"Американский народ не заработает денег, если украинцы не будут процветать. Поэтому теперь мы достигли полного согласия в экономических вопросах. И, повторюсь, я считаю, что это сильный сигнал российскому руководству, который дает президенту Трампу возможность вести переговоры с Россией на еще более прочной основе", – сказал он.

По словам представителя администрации Трампа, "речь идет не только о редкоземельных металлах, но и об инфраструктуре, энергетике".

"Так что здесь есть возможность для обеих сторон получить реальную выгоду", – добавил Бессент.

Ранее "ЕвроПравда" раскрыла основные детали соглашения, подписанного 30 апреля в Вашингтоне. В частности, в нем речь идет о 57 минералах и о военной помощи США.

Параметры подписанного соглашения соответствуют большинству ключевых тезисов, которые накануне обнародовал премьер Денис Шмыгаль.

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о недрах даст США больше, чем было потрачено на Украину.