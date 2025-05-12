Кубілюс про те, чому РФ може напасти на НАТО і яку роль матиме Україна у обороні ЄС

Вперше в історії ЄС у складі Єврокомісії з'явився комісар з питань оборони. Цю посаду обійняв Андрюс Кубілюс – литовський політик, колишній прем'єр та давній друг України.

Він вважає, що вступ України в ЄС є ключовим елементом самодостатності європейської системи безпеки, хай які обриси вона матиме. Адже тепер питання оборони Європи не є формальністю. Потреба захисту від Росії стала дуже практичною: комісар належить до тих політиків, які вважають напад Путіна на ЄС дуже реальним.

Тому європейські держави готуються допомагати ЗСУ зброєю, посилюють українську (і свою) оборонну промисловість та готуються до карколомного розвитку.

Про все це – в інтерв'ю Андрюса Кубілюса Єврокомісар з оборони: Мир в Україні наблизить напад Росії на ЄС, є лише один спосіб її стримати. Далі – основні його тези.

Розвідки Німеччини, Данії та інших країн кажуть, що Росія може бути готова напасти на нас (або, як це називають, "протестувати статтю 5") до 2030 року. Дехто вважає, що це може статися навіть раніше, протягом наступних трьох років.

Причина цього зрозуміла. Економіка Росії перейшла на військові рейки і виробляє багато зброї. Водночас, і це ще важливіше – просто повернути економіку до попереднього стану вже неможливо.

Тож якщо в Україні встановиться мир або перемир'я – Росія продовжить виробляти і накопичувати таку кількість зброї, яка зрештою дозволить їй розпочати нову агресію.

Ми вважаємо нову війну дуже реалістичним сценарієм.

Отже, перше, що ми можемо зробити, – це зібрати цільові спроможності держав-членів. Це дозволить побачити спільні потреби усіх держав ЄС разом. На основі цього ми підготуємо план оборонного виробництва.

По-друге, переозброєння потребує фінансування. Це передбачено планом ReArm Europe, який передбачає додаткові 800 млрд євро на оборону держав-членів ЄС.

По-третє, у червні ми також ухвалимо дуже важливий закон про спрощення у сфері оборони. Він має усунути існуючі бюрократичні перешкоди, які заважають оборонній промисловості розширити виробництво.

Четверте – це питання інновацій в оборонній промисловості. Це ще одна причина, чому ми дуже зацікавлені у співпраці з українцями.

І п'ятий пункт, також дуже важливий: восени ми опублікуємо так званий документ про військову мобільність, який стосується нашої готовності швидко переміщати військові засоби в разі потреби.

І останнє, але не менш важливе: ми разом з державами-членами готуємо перелік так званих флагманських проєктів, на яких ми зосередимо наші зусилля. Наприклад, система протиповітряної оборони для всієї Європи. Або системи, які називаються strategic enablers (те, що дає стратегічні спроможності. – ЄП), включаючи AWACS (авіасистеми дальнього радіолокаційного стеження), або системи супутникової розвідки, де ми сильно залежимо від США.

Ми плануємо зменшити залежність від США, але не в конфліктний спосіб. Це – частина природного перерозподілу сфер відповідальності. За 10 років американці будуть змушені перенести свою увагу на Індо-Тихоокеанський регіон.

Зараз відбуваються два процеси одночасно. По-перше, Україна прагне стати членом ЄС. По-друге, Європа прагне бути здатною захистити себе.

І якщо Україна стає частиною європейської безпекової архітектури, то ви, з вашим досвідом, найсильнішою на європейському континенті армією та розвиненою оборонною промисловістю, відіграватиме вирішальну роль у цій архітектурі.

Я бачу, що європейські промисловці все більше розуміють, що їм є чому повчитися в українців.

Повне інтерв’ю – в матеріалі Єврокомісар з оборони: Мир в Україні наблизить напад Росії на ЄС, є лише один спосіб її стримати.