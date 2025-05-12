Кубилюс о том, почему РФ может напасть на НАТО и какую роль будет играть Украина в обороне ЕС

Впервые в истории ЕС в составе Еврокомиссии появился комиссар по вопросам обороны. Эту должность занял Андрюс Кубилюс – литовский политик, бывший премьер и давний друг Украины.

Он считает, что вступление Украины в ЕС является ключевым элементом самодостаточности европейской системы безопасности, какие бы очертания она ни имела. Ведь теперь вопрос обороны Европы не является формальностью. Потребность защиты от России стала очень практичной: комиссар принадлежит к тем политикам, которые считают нападение Путина на ЕС очень реальным.

Поэтому европейские государства готовятся помогать ВСУ оружием, усиливают украинскую (и свою) оборонную промышленность и готовятся к сногсшибательному развитию.

Обо всем этом – в интервью Андрюса Кубилюса Еврокомиссар: Мир в Украине приблизит войну России с ЕС, есть только один способ ее сдержать. Далее – основные его тезисы.

Разведки Германии, Дании и других стран говорят, что Россия может быть готова напасть на нас (или, как это называют, "протестировать статью 5") до 2030 года. Некоторые считают, что это может произойти даже раньше, в течение следующих трех лет.

Причина этого понятна. Экономика России перешла на военные рельсы и производит много оружия. В то же время, и это еще важнее – просто вернуть экономику в прежнее состояние уже невозможно.

Поэтому если в Украине установится мир или перемирие – Россия продолжит производить и накапливать такое количество оружия, которое в конце концов позволит ей начать новую агрессию.

Мы считаем новую войну очень реалистичным сценарием.

Итак, первое, что мы можем сделать, – это собрать целевые возможности государств-членов. Это позволит увидеть общие потребности всех государств ЕС вместе. На основе этого мы подготовим план оборонного производства.

Во-вторых, перевооружение требует финансирования. Это предусмотрено планом ReArm Europe, который предусматривает дополнительные 800 млрд евро на оборону государств-членов ЕС.

В-третьих, в июне мы также примем очень важный закон об упрощении в сфере обороны. Он должен устранить существующие бюрократические препятствия, которые мешают оборонной промышленности расширить производство.

Четвертое – это вопрос инноваций в оборонной промышленности. Это еще одна причина, почему мы очень заинтересованы в сотрудничестве с украинцами.

И пятый пункт, также очень важный: осенью мы опубликуем так называемый документ о военной мобильности, который касается нашей готовности быстро перемещать военные средства в случае необходимости.

И последнее, но не менее важное: мы вместе с государствами-членами готовим перечень так называемых флагманских проектов, на которых мы сосредоточим наши усилия. Например, система противовоздушной обороны для всей Европы. Или системы, которые называются strategic enablers (то, что дает стратегические способности. – ЕП), включая AWACS (авиасистемы дальнего радиолокационного слежения), или системы спутниковой разведки, где мы сильно зависим от США.

Мы планируем уменьшить зависимость от США, но не конфликтным способом. Это – часть естественного перераспределения сфер ответственности. Через 10 лет американцы будут вынуждены перенести свое внимание на Индо-Тихоокеанский регион.

Сейчас происходят два процесса одновременно. Во-первых, Украина стремится стать членом ЕС. Во-вторых, Европа стремится быть способной защитить себя.

И если Украина становится частью европейской архитектуры безопасности, то вы, с вашим опытом, сильнейшей на европейском континенте армией и развитой оборонной промышленностью, будете играть решающую роль в этой архитектуре.

Я вижу, что европейские промышленники все больше понимают, что им есть чему поучиться у украинцев.

Полное интервью – в материале Еврокомиссар : Мир в Украине приблизит войну России с ЕС, есть только один способ ее сдержать.