Зеленський: Україна направляє у Стамбул делегацію для переговорів з РФ

Україна відправить делегацію на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим до Стамбула для переговорів із росіянами 15 травня.

Про це на пресконференції в Анкарі оголосив президент Володимир Зеленський, пише "Європейська правда".

Зеленський наголосив, що склад російської делегації у Стамбулі свідчить про "несерйозне ставлення" Москви до переговорів, оскільки там немає нікого, хто насправді ухвалює рішення в РФ.

"Тим не менш, незважаючи на достатньо низький рівень російської делегації, але з поваги до президента Трампа, високого рівня делегації Туреччини і президента Ердогана – і все ж таки бажаючи спробувати досягти хоча б перших кроків щодо деескалації, щодо припинення вогню – я вирішив відправити у Стамбул нашу делегацію", – наголосив глава держави.

Він уточнив, що на переговори з представниками Росії вирушить частина українських посадовців на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим; не буде, серед іншого, голови Служби безпеки і начальника Генштабу.

"Щодо адженди, мандат номер один у них буде – припинення вогню. Вони полетять", – додав Зеленський.

Президент заявив, що сумнівається в результатах переговорів, але висловив сподівання, що росіяни "продемонструють хоч щось".

Раніше Зеленський провів зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі.

Президент України вирушив до Анкари, очікуючи прибуття господаря Кремля Владіміра Путіна. Але речник глави Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що Путін не поїде у Стамбул на переговори з українською делегацією.