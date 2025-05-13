Зеленський зустрінеться з Ердоганом в Анкарі, але готовий летіти до Путіна в Стамбул

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у четвер має заплановану зустріч з турецьким президентом в Анкарі, однак якщо очільник Кремля погодиться прилетіти у Стамбул, то він та Ердоган прилетять до нього.

Про це Зеленський повідомив журналістам у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський розповів, що 15 травня він планує зустрітись в Анкарі з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом – про це вже домовлено з президентом Туреччини.

"Ми будемо чекати на зустріч з Путіним в Туреччині. Щоб Росія не маніпулювала містами і не казала, що Путін не готовий прилітати в Анкару, а готовий летіти тільки в Стамбул… якщо Путін прилітає в Стамбул, а не в столицю – я передав сигнал президенту Ердогану, і турецька сторона готова, що ми з президентом Ердоганом полетимо у Стамбул", – зазначив глава держави.

Він додав, що "ми зробимо все, щоб ця зустріч відбулася" та зазначив, що про припинення вогню він може домовлятись лише з Владіміром Путіним, бо "тільки він це вирішує".

Зеленський сказав, що президенту США Дональду Трампу запропонували доєднатись до зустрічі, але його рішення йому не відоме.

"Але в будь-якому випадку: якби він підтвердив свою участь, це б мало додатковий імпульс до того, щоб Путін прилетів", – сказав Зеленський.

Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Кіт Келлог відправляться в Стамбул, де у четвер можуть відбутись переговори між Україною та РФ.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що якщо Путін відмовиться приїхати у Туреччину, це стане останнім сигналом про небажання Росії закінчувати війну.

Водночас у Кремлі заявили, що російська сторона продовжує підготовку до переговорів у Стамбулі 15 травня і інших коментарів не дає.