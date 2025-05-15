Чому румуни обирають проросійського президента і як може змінитися політика Румунії

Перемога у першому турі виборів президента Румунії проросійського шовініста, лідера партії AUR Джордже Сіміона була цілком очікуваною. Хоча, на жаль для нас, його підтримка виявилася дещо вищою за прогнози.

Отже, ультраправий політик має реальні шанси стати наступним президентом Румунії.

Як так сталося, що Румунія, яка мала твердий імідж антипутінської держави, почала підтримувати проросійських кандидатів у президенти?

Про це редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко поговорив з професором Бухарестського університету Армандом Гошу. Румунський експерт вважає, що обрання Сіміона президентом стане лише початком більшої ротації влади і може завести ультраправу AUR до уряду.

Відповіді Гошу, записані від першої особи, – в матеріалі Чого чекати від "проросійської" Румунії: що сталося із сусідами та що змінить перемога Сіміона. Далі – основні його тези.

Румунія протягом десятиліть була антирадянською, антиросійською. Це може звучати дивно на тлі подій, які відбуваються, але це не змінилося.

Для невеликої частини виборців зрозуміло, що Джордже Сіміон є проросійським.

Але інша частина виборців всередині Румунії, а також переважна більшість румунів за кордоном взагалі не звертають уваги на те, що Сіміон говорив останніми місяцями про Україну, про Росію, про Європейський Союз тощо. А коли чують пояснення про нього – то не вірять.

Більш того, серед прихильників ультраправого кандидата існує міф, що він проамериканський.

Але вся попередня діяльність Сіміона свідчить, що у нього є зв'язок також з ФСБ і з Росією. (Прим. ЄП: за останні дні у Румунії опублікована низка журналістських розслідувань про діяльність Сіміона на користь РФ у Молдові, про те, як його найближчі соратники отримували підряди від РФ тощо).

Це парадоксально, але люди продовжують говорити, що вони антиросійські – і в той самий час голосують за Джорджеску і Сіміона. І не бачать у цьому суперечності, бо для більшості румунів ці вибори взагалі не про Росію.

Головна причина змін у настроях виборців – це розчарування колишніми головними політичними партіями, які були при владі. Людям набридло те, що Румунією керують лише дві партії: PSD (лівоцентристи) та PNL (правоцентристи), які зберігають владу попри всі скандали за їхньої участі.

Причому ці партії мають купу іміджевих проблем, шлейф корупційних скандалів, але їм вдається зберігати владу.

Інша річ, що російські агенти дуже добре працюють над тим, щоб "роздути" реальні проблеми, збільшити їхній масштаб.

Але корінь проблем – це дії уряду та його постійне небажання пояснювати дії людям. І одне, й інше знищує довіру людей до влади.

Для румунського істеблішменту було шоком, що до другого туру не пройшов кандидат від жодної з ключових партій.

Виявилося, що недовіра людей до лідерів "традиційних правлячих партій" ще вища, ніж до радикалів.

Додатковим чітким сигналом, що влада ставиться до людей, як до ідіотів, стало суто політичне рішення Конституційний суд минулого року про скасування першого туру президентських виборів.

Слід також звернути увагу, що в першому турі Джордже Сіміон здобув перемогу, перш за все, завдяки підтримці діаспори.

Кожні вихідні Сіміон та інші літали до Італії, Іспанії, Німеччини, зустрічалися з людьми з діаспори. Навіть в Україні, куди приїздили його представники.

Ми ще не маємо результатів виборів, але треба визнати, що перемога Джордже Сіміона – дуже імовірна. Це наразі найреальніший сценарій.

Крім того, після президентських виборів ми можемо отримати проросійський уряд на східному кордоні НАТО і ЄС.

Але шанси запобігти цьому є – тут багато що залежить від Брюсселя.

Докладніше – в матеріалі Чого чекати від "проросійської" Румунії: що сталося із сусідами та що змінить перемога Сіміона.