Почему румыны выбирают пророссийского президента и как может измениться политика Румынии

Победа в первом туре выборов президента Румынии пророссийского шовиниста, лидера партии AUR Джордже Симиона была вполне ожидаемой. Хотя, к сожалению для нас, его поддержка оказалась несколько выше прогнозов.

В общем, ультраправый политик имеет реальные шансы стать следующим президентом Румынии.

Как так случилось, что Румыния, которая имела твердый имидж антипутинского государства, начала поддерживать пророссийских кандидатов в президенты?

Об этом редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко поговорил с профессором Бухарестского университета Армандом Гошу. Румынский эксперт считает, что избрание Симиона президентом станет лишь началом большей ротации власти и может завести ультраправую AUR в правительство.

Ответы Гошу, записанные от первого лица, – в материале Румынии: что произошло с соседями и что изменит победа Симиона. Далее – основные его тезисы.

Румыния на протяжении десятилетий была антисоветской, антироссийской. Это может звучать странно на фоне происходящих событий, но это не изменилось.

Для небольшой части избирателей понятно, что Джордже Симион является пророссийским.

Но другая часть избирателей внутри Румынии, а также подавляющее большинство румын за рубежом вообще не обращают внимания на то, что Симион говорил в последние месяцы об Украине, о России, о Европейском Союзе и тому подобное. А когда слышат объяснения о нем – то не верят.

Более того, среди сторонников ультраправого кандидата существует миф, что он проамериканский.

Но вся предыдущая деятельность Симиона свидетельствует, что у него есть связь также с ФСБ и с Россией. (Прим. ЕП: за последние дни в Румынии опубликован ряд журналистских расследований о деятельности Симиона в пользу РФ в Молдове, о том, как его ближайшие соратники получали подряды от РФ и т.д.).

Это парадоксально, но люди продолжают говорить, что они антироссийские – и в то же время голосуют за Джорджеску и Симиона. И не видят в этом противоречия, потому что для большинства румын эти выборы вообще не о России.

Главная причина изменений в настроениях избирателей – это разочарование бывшими главными политическими партиями, которые были у власти. Людям надоело то, что Румынией руководят только две партии: PSD (левоцентристы) и PNL (правоцентристы), которые сохраняют власть несмотря на все скандалы с их участием.

Причем эти партии имеют кучу имиджевых проблем, шлейф коррупционных скандалов, но им удается сохранять власть.

Другое дело, что российские агенты очень хорошо работают над тем, чтобы "раздуть" реальные проблемы, увеличить их масштаб.

Но корень проблем – это действия правительства и его постоянное нежелание объяснять действия людям. И то, и другое уничтожает доверие людей к власти.

Для румынского истеблишмента было шоком, что во второй тур не прошел кандидат ни от одной из ключевых партий.

Оказалось, что недоверие людей к лидерам "традиционных правящих партий" еще выше, чем к радикалам.

Дополнительным четким сигналом, что власть относится к людям, как к идиотам, стало чисто политическое решение Конституционного суда в прошлом году об отмене первого тура президентских выборов.

Следует также обратить внимание, что в первом туре Джордже Симион одержал победу, прежде всего, благодаря поддержке диаспоры.

Каждые выходные Симион и другие летали в Италию, Испанию, Германию, встречались с людьми из диаспоры. Даже в Украине, куда приезжали его представители.

Мы еще не имеем результатов выборов, но надо признать, что победа Джордже Симиона – очень вероятна. Это пока самый реальный сценарий.

Кроме того, после президентских выборов мы можем получить пророссийское правительство на восточной границе НАТО и ЕС.

Но шансы предотвратить это есть – здесь многое зависит от Брюсселя.

Подробнее – в материале Чего ждать от "пророссийской" Румынии: что произошло с соседями и что изменит победа Симиона.