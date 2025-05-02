Як світ може протистояти торговому шантажу Трампа

Торгова плутанина Дональда Трампа вже принесла кілька важливих уроків як про економіку США, так і про самого очільника Білого дому.

І якщо інші країни врахують ці уроки у своїй тарифній відповіді, вони зможуть значно зменшити здатність Трампа тиснути на них і змушувати до поступок.

Докладніше про це – в колонці професора Лондонської школи економіки Пола Де Грауве Найкраща відповідь Трампу: якою має бути реакція світу на шантаж президента США. Далі – стислий її виклад.

Один з уроків, на думку професора, – американська економіка виявилася більш вразливою, ніж вважалося, через сильну взаємозалежність реального сектора й фінансових ринків. Страхи щодо майбутніх проблем у торгівлі й виробництві швидко відбилися на ринку акцій, облігацій та валют.

За його словами, основна слабкість фінансової системи США полягає в тому, що серйозні падіння фондового ринку можуть змусити надмірно закредитовані, слабко регульовані хедж-фонди шукати ліквідність, що призводить до масових розпродажів активів – насамперед держоблігацій.

"Саме цей потенціал до паніки робить економіку США вразливішою за інші", – зазначає Пол Де Грауве.

Другий урок, продовжує співробітник Лондонської школи економіки, – за гучною бравадою Трампа криється фундаментальна слабкість.

Адже коли його тарифи загрожували інтересам його друзів-мільярдерів, він відступив.

На думку автора колонки, найкраща у такому випадку стратегія для інших країн – чинити максимальний тиск на економіку США. Це дозволить проявити її фундаментальні слабкості, налякати друзів Трампа з великого бізнесу й змусити його знову відступати.

"Досягти цього можна, відмовившись від переговорів і вдавшись до дзеркальних актів помсти. Якщо достатня кількість країн діятиме саме так, США опиняться в ізоляції", – пише професор.

Він переконує, що запровадивши дзеркальні тарифи на американські товари, країни можуть завдати шкоди експортному сектору США, тим самим стимулюючи всередині країни створення лобі, яке прагнутиме припинити торгову агресію.

Водночас, за словами Пола Де Грауве, такий підхід завдав би найбільшої шкоди виробничо-торговельній системі США, спричинив би потрясіння на фінансових ринках – саме це й змусило Трампа "дати задню" раніше.

Співробітник Лондонської школи економіки також попереджає, що якщо ж країни не зможуть домовитися щодо дзеркальної відповіді Сполученим Штатам, вони фактично вручать Трампу кийок, яким він битиме їх одну за одною.

"Щоби подолати цю проблему колективної дії, потрібне політичне лідерство. Китай уже показав приклад, запровадивши дзеркальні тарифи на американські товари. Якби до цього приєднався Європейський Союз, з’явилися б два центри сили, здатні завдати серйозної шкоди США", – пише автор колонки.

На його думку, це надало б іншим країнам стимул приєднатися до коаліції.

Докладніше – в колонці Пола Де Грауве, яка початково вийшла на сайті Project Syndicate і публікується з дозволу правовласника, Найкраща відповідь Трампу: якою має бути реакція світу на шантаж президента США.