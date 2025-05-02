Как мир может противостоять торговому шантажу Трампа

Торговая неразбериха Дональда Трампа уже принесла несколько важных уроков как об экономике США, так и о самом главе Белого дома.

И если другие страны учтут эти уроки в своем тарифном ответе, они смогут значительно уменьшить способность Трампа давить на них и вынуждать к уступкам.

Подробнее об этом – в колонке профессора Лондонской школы экономики Пола Де Грауве Лучший ответ Трампу: какой должна быть реакция мира на шантаж президента США. Далее – краткое ее изложение.

Один из уроков, по мнению профессора, – американская экономика оказалась более уязвимой, чем считалось, из-за сильной взаимозависимости реального сектора и финансовых рынков. Страхи относительно будущих проблем в торговле и производстве быстро отразились на рынке акций, облигаций и валют.

По его словам, основная слабость финансовой системы США заключается в том, что серьезные падения фондового рынка могут заставить чрезмерно закредитованные, слабо регулируемые хедж-фонды искать ликвидность, что приводит к массовым распродажам активов – прежде всего гособлигаций.

"Именно этот потенциал к панике делает экономику США уязвимее других", – отмечает Пол Де Грауве.

Второй урок, продолжает сотрудник Лондонской школы экономики, – за громкой бравадой Трампа кроется фундаментальная слабость.

Ведь когда его тарифы угрожали интересам его друзей-миллиардеров, он отступил.

По мнению автора колонки, лучшая в таком случае стратегия для других стран – оказать максимальное давление на экономику США. Это позволит проявить ее фундаментальные слабости, напугать друзей Трампа из крупного бизнеса и заставить его снова отступать.

"Достичь этого можно, отказавшись от переговоров и прибегнув к зеркальным актам мести. Если достаточное количество стран будет действовать именно так, США окажутся в изоляции", – пишет профессор.

Он утверждает, что введя зеркальные тарифы на американские товары, страны могут нанести ущерб экспортному сектору США, тем самым стимулируя внутри страны создание лобби, которое будет стремиться прекратить торговую агрессию.

В то же время, по словам Пола Де Грауве, такой подход нанес бы наибольший ущерб производственно-торговой системе США, вызвал бы потрясения на финансовых рынках – именно это и заставило Трампа "дать заднюю" раньше.

Сотрудник Лондонской школы экономики также предупреждает, что если же страны не смогут договориться о зеркальном ответе Соединенным Штатам, они фактически вручат Трампу дубинку, которой он будет бить их одну за другой.

"Чтобы преодолеть эту проблему коллективного действия, нужно политическое лидерство. Китай уже показал пример, введя зеркальные тарифы на американские товары. Если бы к этому присоединился Европейский Союз, появились бы два центра силы, способные нанести серьезный ущерб США", – пишет автор колонки.

По его мнению, это дало бы другим странам стимул присоединиться к коалиции.

Подробнее – в колонке Пола Де Грауве, которая изначально вышла на сайте Project Syndicate и публикуется с разрешения правообладателя, Лучший ответ Трампу: какой должна быть реакция мира на шантаж президента США.