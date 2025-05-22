Як польські ультраправі посилили свій вплив і які нові ризики зʼявилися для України

Дні, що пройшли після першого туру виборів президента Польщі, однозначно свідчать – саме висуванець ультраправої партії "Конфедерація" Славомір Менцен виявився головним переможцем цих виборів. Кандидат у президенти, що посів третє місце з результатом 14,8%, отримав "золоту акцію", що дає змогу нав’язувати свій порядок денний фаворитам перегонів.

Тим самим антиукраїнська риторика ще більш посилилася на нинішніх виборах у Польщі.

Про те, які вимоги висунув ультраправий політик двом фаворитам президентських перегонів у Польщі і чому такий розвиток подій небезпечний для України, читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Поступки не на користь Україні: як польські ультраправі отримали на виборах "золоту акцію". Далі – стислий її виклад.

За підрахунками польського політолога Марчина Паладе, публічна підтримка від Славоміра Менцена може виявитися визначальною для перемоги на виборах президента Польщі.

Проте так просто він її не надасть.

20 травня Менцен скликав пресконференцію, заявивши, що кандидат у президенти, який претендує на його підтримку, мусить підписати декларацію, взявши на себе певні політичні зобов'язання.

Серед них і блокування вступу України до НАТО, і заборона на відправлення військ в Україну.

Також ультраправий політик вимагає гарантувати не підтримувати підвищення податків, обмеження обігу готівки, обмеження доступу до зброї, а також передачу будь-яких національних повноважень структурам ЄС.

Жодна з цих вимог не викликала зауважень у Кароля Навроцького – кандидата в президенти Польщі від опозиції, який пройшов у другий тур. Його підтримує партія "Право і справедливість", але офіційно він є незалежним кандидатом.

Він погодився підписати декларацію Славоміра Менцена.

Не відмовляється від боротьби за електорат Менцена і Рафал Тшасковський – кандидат в президенти від партії прем’єра Дональда Туска "Громадянська платформа", який також пройшов у другий тур.

Тшасковський погодився прийти на ефір до ультраправого політика, щоб подискутувати про його вимоги. І хоча Тшасковський уточнив, що "не гарантує підписання декларації", сам факт його згоди на розмову говорить про те, що він обмежено підтримує хоча б деякі пункти Менцена.

Славомір Менцен, змусивши кандидатів від мейнстримних політичних сил погодитися прийти на його канал та обговорювати його вимоги, добився, що його політична сила "Конфедерація" вийшла з ізоляції, остаточно втративши статус руконеподаваної.

Тим часом непевна перемога у першому турі завела Рафала Тшасковського у досить непросте становище.

Неочікувано перед другим туром він втратив статус фаворита і тепер скоріш виступає як той, хто мусить наздоганяти.

Перемога Навроцького досі не є гарантованою, і нещодавній досвід Румунії доводить, що перемагати можна навіть за умови суттєвого відставання.

Проте це вимагає осмислення своїх помилок та корекції виборчої стратегії.

Але піти на це кандидат від партії Дональда Туска поки не зміг.

Тшасковський продовжує, з одного боку, подавати другий тур як вирішальну битву між демократією та ксенофобією, а з іншого – загравати з правими.

Ці дві стратегії: розширення базового електорату та загравання з ультраправими – значною мірою суперечать одна одній.

А тому існує ризик того, що жодна зі стратегій не спрацює.

Вже у п’ятницю 23 травня Рафал Тшасковський та Кароль Навроцький зійдуться на дебатах. Дуже ймовірно, що вже за їхнім перебігом можна буде оцінити, наскільки мігрувала риторика кандидатів в бік правого електорату. А наступного дня Рафал Тшасковський прийде на ефір до Менцена.

Та одне можна сказати напевно – нинішній успіх польських ультраправих обіцяє створити чимало проблем для України.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Поступки не на користь Україні: як польські ультраправі отримали на виборах "золоту акцію".