Как польские ультраправые усилили свое влияние и какие новые риски появились для Украины

Дни, прошедшие после первого тура выборов президента Польши, однозначно свидетельствуют – именно выдвиженец ультраправой партии "Конфедерация" Славомир Менцен оказался главным победителем этих выборов. Кандидат в президенты, занявший третье место с результатом 14,8%, получил "золотую акцию", позволяющую навязывать свою повестку дня фаворитам гонки.

Тем самым антиукраинская риторика еще более усилилась на нынешних выборах в Польше.

О том, какие требования выдвинул ультраправый политик двум фаворитам президентской гонки в Польше и почему такое развитие событий опасно для Украины, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Уступки не в пользу Украины: как польские ультраправые получили на выборах "золотую акцию". Далее – краткое ее изложение.

По подсчетам польского политолога Марчина Паладе, публичная поддержка от Славомира Менцена может оказаться определяющей для победы на выборах президента Польши.

Однако так просто он ее не предоставит.

20 мая Менцен созвал пресс-конференцию, заявив, что кандидат в президенты, претендующий на его поддержку, должен подписать декларацию, взяв на себя определенные политические обязательства.

Среди них и блокирование вступления Украины в НАТО, и запрет на отправку войск в Украину.

Также ультраправый политик требует гарантировать не поддерживать повышение налогов, ограничение оборота наличности, ограничение доступа к оружию, а также передачу любых национальных полномочий структурам ЕС.

Ни одно из этих требований не вызвало замечаний у Кароля Навроцкого – кандидата в президенты Польши от оппозиции, который прошел во второй тур. Его поддерживает партия "Право и справедливость", но официально он является независимым кандидатом.

Он согласился подписать декларацию Славомира Менцена.

Не отказывается от борьбы за электорат Менцена и Рафал Тшасковский – кандидат в президенты от партии премьера Дональда Туска "Гражданская платформа", который также прошел во второй тур.

Тшасковский согласился прийти на эфир к ультраправому политику, чтобы подискутировать о его требованиях. И хотя Тшасковский уточнил, что "не гарантирует подписания декларации", сам факт его согласия на разговор говорит о том, что он ограниченно поддерживает хотя бы некоторые пункты Менцена.

Славомир Менцен, заставив кандидатов от мейнстримных политических сил согласиться прийти на его канал и обсуждать его требования, добился, что его политическая сила "Конфедерация" вышла из изоляции, окончательно потеряв статус руконеподаваемой.

Тем временем неуверенная победа в первом туре завела Рафала Тшасковского в довольно непростое положение.

Неожиданно перед вторым туром он потерял статус фаворита и теперь скорее выступает как тот, кто должен догонять.

Победа Навроцкого до сих пор не является гарантированной, и недавний опыт Румынии доказывает, что побеждать можно даже при условии существенного отставания.

Однако это требует осмысления своих ошибок и коррекции избирательной стратегии.

Но пойти на это кандидат от партии Дональда Туска пока не смог.

Тшасковский продолжает, с одной стороны, подавать второй тур как решающую битву между демократией и ксенофобией, а с другой – заигрывать с правыми.

Эти две стратегии: расширение базового электората и заигрывание с ультраправыми – в значительной степени противоречат друг другу.

А потому существует риск того, что ни одна из стратегий не сработает.

Уже в пятницу 23 мая Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий сойдутся на дебатах. Очень вероятно, что уже по их ходу можно будет оценить, насколько мигрировала риторика кандидатов в сторону правого электората. А на следующий день Рафал Тшасковский придет на эфир к Менцену.

И одно можно сказать наверняка – нынешний успех польских ультраправых обещает создать немало проблем для Украины.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Уступки не в пользу Украины: как польские ультраправые получили на выборах "золотую акцию".