Як США втрачають лідерство і чи зможе ЄС зайняти це місце

Обравши відступ від своєї глобальної ролі, США поступово втрачатимуть значну частину влади й впливу, які нині вважають очевидними.

Звісно, влада й вплив Америки вже ослабли. Протягом десятиліть після Другої світової війни США могли формувати глобальну систему відповідно до своїх інтересів; а під час короткої "однополярної" миті після розпаду Радянського Союзу їхній статус був беззаперечним.

Про те, як Дональд Трамп ослаблює Сполучені Штати, про вакуум у світовому порядку і шанс для Євросоюзу, читайте в колонці колишнього прем'єр-міністра і міністра закордонних справ Швеції Карла Більдта Прощавай, Америко! Чи здатний ЄС замінити США на глобальній арені. Далі – стислий її виклад.

Автор колонки констатує, що уже зараз у світовому порядку зростає вакуум, а темп змін є разючим. Він нагадує, що адміністрація президента США Дональда Трампа сповідує принцип "Америка передусім" і відмовляється від глобальної відповідальності.

Карл Більдт прогнозує, що роль США в глобальній економіці зменшиться, адже торгувати з Америкою (не кажучи вже про довіру до неї) стане важче.

"Китай – головний торговельний партнер для близько 120 країн, ЄС – для приблизно 80, тоді як США – лише для близько 20 країн. І тепер, коли Трамп запровадив або пригрозив широкими тарифами як для союзників, так і для противників, позиції США неминуче ослабнуть ще більше", – попереджає колишній очільник шведського уряду.

За його словами, відсутність Америки буде ще очевиднішою у сфері багатосторонньої співпраці – як у межах системи ООН, так і поза нею.

Експрем’єр Швеції зазначає, що поки Трамп погрожує "захопити" Панамський канал, Канаду і Гренландію, американська дипломатія загалом відступає.

Чиновники його адміністрації заявляють, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну – це "війна Джо Байдена", і спершу відреагували на небезпечне загострення між Індією та Пакистаном словами, що це "не стосується Америки".

Автор колонки згадує і нещодавню поїздка Трампа на Близький Схід, яка була майже повністю присвячена укладанню угод у сфері бізнесу, інвестицій та озброєння.

"Окрім дивної заяви про те, що Газу слід перетворити на курорт, він фактично проігнорував ізраїльсько-палестинське питання, залишивши прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу діяти без обмежень", – пише Карл Більдт.

На його переконання, відступ США вже триває, і доти, доки інші відповідальні гравці не візьмуть на себе частину їхньої ролі, окремі державні та недержавні актори використовуватимуть ситуацію у власних інтересах, що спричинить ще більше глобальне безладдя.

"ЄС є очевидним кандидатом на заповнення вакууму, що лишають США. У Євросоюзу є унікальна можливість зміцнити свої позиції в менш орієнтованій на США системі торгівлі. Наприклад, приєднання до Всеохопної та прогресивної угоди про транстихоокеанське партнерство могло б дати великі дивіденди, як і нова торговельна угода з Індією", – впевнений експрем’єр Швеції.

З огляду на вагу Китаю в глобальній економіці його роль у вирішенні глобальних проблем безумовно зростатиме, попереджає колишній очільник шведського уряду.

Саме тому він вважає надзвичайно важливим те, як надалі розвиватимуться відносини між Китаєм і Європою.

"Якби президент КНР Сі Цзіньпін не надавав політичну й економічну підтримку Росії протягом останніх трьох років, подальший шлях був би чіткішим. Але хоча ситуація є складною, Китай усе ще може змінити курс, якби захотів", – пише автор колонки.

Ще одне велике питання – як НАТО адаптується до того, що американські військові ресурси повертаються додому з Європи й Близького Сходу (або переміщуються до Східної Азії).

Докладніше – в колонці Карла Більдта Прощавай, Америко! Чи здатний ЄС замінити США на глобальній арені.