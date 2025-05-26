Как США теряют лидерство и сможет ли ЕС занять это место

Выбрав отступление от своей глобальной роли, США постепенно будут терять значительную часть власти и влияния, которые сейчас считаются очевидными.

Конечно, власть и влияние Америки уже ослабли. В течение десятилетий после Второй мировой войны США могли формировать глобальную систему в соответствии со своими интересами; а во время короткого "однополярного" момента после распада Советского Союза их статус был безоговорочным.

О том, как Дональд Трамп ослабляет Соединенные Штаты, о вакууме в мировом порядке и шансе для Евросоюза, читайте в колонке бывшего премьер-министра и министра иностранных дел Швеции Карла Бильдта Прощай, Америка! Может ли ЕС заменить США на глобальной арене. Далее – краткое ее изложение.

Автор колонки констатирует, что уже сейчас в мировом порядке растет вакуум, а темп изменений является поразительным. Он напоминает, что администрация президента США Дональда Трампа исповедует принцип "Америка прежде всего" и отказывается от глобальной ответственности.

Карл Бильдт прогнозирует, что роль США в глобальной экономике уменьшится, ведь торговать с Америкой (не говоря уже о доверии к ней) станет труднее.

"Китай – главный торговый партнер для около 120 стран, ЕС – для примерно 80, тогда как США – только для около 20 стран. И теперь, когда Трамп ввел или пригрозил широкими тарифами как для союзников, так и для противников, позиции США неизбежно ослабнут еще больше", – предупреждает бывший глава шведского правительства.

По его словам, отсутствие Америки будет еще более очевидным в сфере многостороннего сотрудничества – как в рамках системы ООН, так и вне ее.

Экс-премьер Швеции отмечает, что пока Трамп угрожает "захватить" Панамский канал, Канаду и Гренландию, американская дипломатия в целом отступает.

Чиновники его администрации заявляют, что полномасштабное вторжение России в Украину – это "война Джо Байдена", и сначала отреагировали на опасное обострение между Индией и Пакистаном словами, что это "не касается Америки".

Автор колонки вспоминает и недавнюю поездку Трампа на Ближний Восток, которая была почти полностью посвящена заключению соглашений в сфере бизнеса, инвестиций и вооружения.

"Кроме странного заявления о том, что Газу следует превратить в курорт, он фактически проигнорировал израильско-палестинский вопрос, оставив премьера Израиля Биньямина Нетаньяху действовать без ограничений", – пишет Карл Бильдт.

По его убеждению, отступление США уже продолжается, и до тех пор, пока другие ответственные игроки не возьмут на себя часть их роли, отдельные государственные и негосударственные акторы будут использовать ситуацию в собственных интересах, что приведет к еще большему глобальному беспорядку.

"ЕС является очевидным кандидатом на заполнение вакуума, который оставляют США. У Евросоюза есть уникальная возможность укрепить свои позиции в менее ориентированной на США системе торговли. Например, присоединение к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о транстихоокеанском партнерстве могло бы дать большие дивиденды, как и новое торговое соглашение с Индией", – уверен экс-премьер Швеции.

Учитывая вес Китая в глобальной экономике его роль в решении глобальных проблем безусловно будет расти, предупреждает бывший глава шведского правительства.

Именно поэтому он считает чрезвычайно важным то, как в дальнейшем будут развиваться отношения между Китаем и Европой.

"Если бы президент КНР Си Цзиньпин не оказывал политическую и экономическую поддержку России в течение последних трех лет, дальнейший путь был бы более четким. Но хотя ситуация сложная, Китай все еще может изменить курс, если бы захотел", – пишет автор колонки.

Еще один большой вопрос – как НАТО адаптируется к тому, что американские военные ресурсы возвращаются домой из Европы и Ближнего Востока (или перемещаются в Восточную Азию).

Подробнее – в колонке Карла Бильдта Прощай, Америка! Может ли ЕС заменить США на глобальной арене.