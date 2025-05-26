Чому Україні невигідні нові правила торгівлі з ЄС та як довго вони будуть діяти

5 червня – тобто вже наступного тижня – добіжить кінця режим автономних преференцій, встановлений три роки тому Європейським Союзом для українських товарів. Але за 10 днів до цієї дати українські експортери та їхні європейські партнери не знають, якими будуть умови торгівлі між Україною та ЄС.

Про те, що відбувається, який компроміс узгодили та як умови торгівлі мають змінитися далі, читайте в статті редакторів "Європейської правди" Юрія Панченка і Сергія Сидоренка Нові умови торгівлі з ЄС. Чому Брюссель "карає" Україну і про що домовляється Київ. Далі – стислий її виклад.

Масові протести фермерів, у тому числі – на польсько-українському кордоні, створили широку коаліцію противників продовження торговельних пільг для України.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн минулоріч особисто пообіцяла, що це продовження ще на рік односторонніх торговельних преференцій (Autonomous Trade Measures, ATM) буде останнім.

Проте і домовитися про новий режим двосторонньої торгівлі виявилося для Брюсселя заскладним завданням.

Понад те, що існує публічне, датоване минулим роком письмове зобов’язання Єврокомісії розпочати ці переговори "негайно" – у Брюсселі досі відмовляються почати з Україною перемовини про новий торговий режим.

Джерело цієї паузи відоме – президентські вибори у Польщі, де фермери є дуже політично впливовою силою.

Другий тур польських виборів відбудеться у неділю 1 червня. Очевидно, що до наступного четверга, поки не спливе термін дії ATM, Київ та Брюссель просто не встигнуть провести відповідні переговори.

Усвідомлюючи наближення "дня Х", українські дипломати та уряд вже кілька місяців переконують ЄС у потребі запровадження перехідного періоду, починаючи з 6 червня – на той час, поки триватимуть переговори про новий режим, що відповідатиме реаліям торгівлі.

Минулого четверга, 22 травня, Європейська комісія вперше офіційно визнала готовність запровадити тимчасовий, "перехідний" режим торгівлі після 5 червня на час переговорів про нові умови торгівлі.

Проте яким саме буде режим торгівлі з Україною, у Єврокомісії не уточнили.

Як з'ясувалося, зміст цього режиму не відповідає очікуванням Києва.

Бо ті перехідні умови, які Брюссель запроваджує зараз, пільговими не є.

По суті, йдеться про повернення до Угоди про асоціацію (УА), що є однозначно невигідним для України. Щоправда – ненадовго (хоча це не гарантовано).

Але одночасно сторони беруть на себе політичне зобов'язання якнайшвидше, тобто до кінця липня 2025 року, домовитися про нові параметри торгівлі.

Якщо перехідний період збережеться суттєво довше, ніж пару місяців – це має стати суттєвою проблемою для аграріїв.

А тому не можна виключати, що Київ погодиться на менш амбітні, але швидкі домовленості.

Нашою проблемою є те, що імпорт з України виявився безпідставно демонізований у ЄС.

Хоча насправді навіть нинішній режим ATM вигідний Євросоюзу не менше, ніж Україні, доводить статистика ЄС. Цікаво, що торговельний баланс для Євросоюзу суттєво покращився саме за останні роки, тобто під час дії ATM.

На щастя, на нашому боці – Єврокомісія, яка менш залежна від національних виборчих кампаній та розуміє реальність двосторонньої торгівлі.

Це дає обережні сподівання на успіх. Але – лише обережні.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка і Сергія Сидоренка Нові умови торгівлі з ЄС. Чому Брюссель "карає" Україну і про що домовляється Київ.