Почему Украине невыгодны новые правила торговли с ЕС и как долго они будут действовать

5 июня – то есть уже на следующей неделе – подойдет к концу режим автономных преференций, установленный три года назад Европейским Союзом для украинских товаров. Но за 10 дней до этой даты украинские экспортеры и их европейские партнеры не знают, какими будут условия торговли между Украиной и ЕС.

О том, что происходит, какой компромисс согласовали и как условия торговли должны измениться дальше, читайте в статье редакторов "Европейской правды" Юрия Панченко и Сергея Сидоренко Новые условия торговли с ЕС. Почему Брюссель "наказывает" Украину и о чем договаривается Киев. Далее – краткое ее изложение.

Массовые протесты фермеров, в том числе – на польско-украинской границе, создали широкую коалицию противников продления торговых льгот для Украины.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в прошлом году лично пообещала, что это продление еще на год односторонних торговых преференций (Autonomous Trade Measures, ATM) будет последним.

Однако и договориться о новом режиме двусторонней торговли оказалось для Брюсселя слишком сложной задачей.

Более того, существует публичное, датированное прошлым годом письменное обязательство Еврокомиссии начать эти переговоры "немедленно" – в Брюсселе до сих пор отказываются начать с Украиной переговоры о новом торговом режиме.

Источник этой паузы известен – президентские выборы в Польше, где фермеры являются очень политически влиятельной силой.

Второй тур польских выборов состоится в воскресенье 1 июня. Очевидно, что до следующего четверга, пока не истечет срок действия ATM, Киев и Брюссель просто не успеют провести соответствующие переговоры.

Осознавая приближение "дня Х", украинские дипломаты и правительство уже несколько месяцев убеждают ЕС в необходимости введения переходного периода, начиная с 6 июня – на то время, пока будут продолжаться переговоры о новом режиме, который будет отвечать реалиям торговли.

В прошлый четверг, 22 мая, Европейская комиссия впервые официально признала готовность ввести временный, "переходный" режим торговли после 5 июня на время переговоров о новых условиях торговли.

Однако каким именно будет режим торговли с Украиной, в Еврокомиссии не уточнили.

Как выяснилось, содержание этого режима не соответствует ожиданиям Киева.

Потому что те переходные условия, которые Брюссель вводит сейчас, льготными не являются.

По сути, речь идет о возвращении к Соглашению об ассоциации (СА), что однозначно невыгодно для Украины. Правда – ненадолго (хотя это не гарантировано).

Но одновременно стороны берут на себя политическое обязательство как можно быстрее, то есть до конца июля 2025 года, договориться о новых параметрах торговли.

Если переходный период сохранится существенно дольше, чем пару месяцев – это должно стать существенной проблемой для аграриев.

Поэтому нельзя исключать, что Киев согласится на менее амбициозные, но быстрые договоренности.

Нашей проблемой является то, что импорт из Украины оказался безосновательно демонизирован в ЕС.

Хотя на самом деле даже нынешний режим ATM выгоден Евросоюзу не меньше, чем Украине, доказывает статистика ЕС. Интересно, что торговый баланс для Евросоюза существенно улучшился именно за последние годы, то есть во время действия ATM.

К счастью, на нашей стороне – Еврокомиссия, которая менее зависима от национальных избирательных кампаний и понимает реальность двусторонней торговли.

Это дает осторожные надежды на успех. Но – только осторожные.

Подробнее – в материале Юрия Панченко и Сергея Сидоренко Новые условия торговли с ЕС. Почему Брюссель "наказывает" Украину и о чем договаривается Киев.