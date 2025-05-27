Як ЄС заохочує інвестувати в Україну, що таке інструмент UIF і як ним скористатися

Україна сьогодні стоїть перед подвійним завданням: захиститися від агресора та закласти основи розвитку для економіки в майбутньому.

Надзвичайно важливим у цьому контексті є не лише допомога від партнерів, а й створення стійкої моделі залучення інвестицій.

Одним із таких рішень став Ukraine Investment Framework (UIF) – ключовий компонент програми ЄС Ukraine Facility, що відкриває реальні можливості для фінансування відбудови.

Докладніше про цей інструмент і його переваги, а також про ключові виклики для України, читайте в статті Романа Ніцовича, Олександри Бетлій, Альони Корогод, В'ячеслава Курило Інвестиції для відбудови: як працює Ukraine Investment Framework і що він може дати бізнесу. Далі – стислий її виклад.

UIF має на меті залучення приватних і публічних інвестицій у критично важливі для відновлення сектори економіки України. Це реальна фінансова "подушка", що дозволяє зменшити ризики для інвесторів і забезпечити довіру до України як до ринку.

В якості додаткових вимог увага приділяється зеленим проєктам (не менш ніж 20% фінансування UIF) та малому і середньому бізнесу, а також стартапам (мінімум 15% гарантійного пакета).

UIF уже працює. Перші угоди на суму понад 1,4 млрд євро були підписані 2024 року під час Ukraine Recovery Conference у Берліні.

Фінансування вже отримали проєкти в енергетичному секторі, транспорті, комунальному господарстві.

Яскравий приклад – кредит для однієї з фармацевтичних компаній на модернізацію виробництва та встановлення сонячних панелей.

Ще один кейс – підтримка будівництва електростанцій у Волинській області з мультиплікаційним ефектом 3,6 до вкладених коштів.

Це демонструє, що UIF має потенціал створювати не лише прямий ефект, а й запускати економічні ланцюги, де кожне вкладене євро генерує додаткові інвестиції.

Втім, попри очевидні переваги інструменту, Україна стикається з кількома ключовими викликами:

Обмежена обізнаність бізнесу. Багато підприємців досі не знають про можливості UIF або не розуміють, як і куди правильно подати заявку. Це потребує активнішої комунікації з боку уряду, мікрофінансових організацій і банків-партнерів. Недостатня готовність проєктів. Часто проєкти не відповідають вимогам фінансових установ через слабку спроможність компаній готувати інвестиційні пропозиції. Також викликом є низька платоспроможність компаній або невідповідність стандартам комплаєнсу. Це обмежує можливість МФО фінансувати навіть добре підготовлені проєкти. Тривалі процедури. Бізнес критикує мікрофінансові організації за бюрократію. Однак міжнародні організації вже працюють над тим, щоб спростити процедури, адаптувавши їх під нові виклики.

Ці проблеми підкреслюють важливість технічної допомоги для бізнесу: від підготовки проєктів до навчання правильного ведення фінансової звітності, поліпшення якості та прозорості корпоративного управління.

Ukraine Investment Framework уже працює: підписані перші угоди, визначені інструменти, залучені міжнародні партнери. Настав час, аби український бізнес активніше скористався цими можливостями. Для цього потрібно знати, куди саме звертатися і як діяти.

Докладніше про це – в повній версії статті Романа Ніцовича, Олександри Бетлій, Альони Корогод, В'ячеслава Курило Інвестиції для відбудови: як працює Ukraine Investment Framework і що він може дати бізнесу.