Как ЕС поощряет инвестировать в Украину, что такое инструмент UIF и как им воспользоваться

Украина сегодня стоит перед двойной задачей: защититься от агрессора и заложить основы развития для экономики в будущем.

Чрезвычайно важным в этом контексте является не только помощь от партнеров, но и создание устойчивой модели привлечения инвестиций.

Одним из таких решений стал Ukraine Investment Framework (UIF) – ключевой компонент программы ЕС Ukraine Facility, открывающий реальные возможности для финансирования восстановления.

Подробнее об этом инструменте и его преимуществах, а также о ключевых вызовах для Украины, читайте в статье Романа Ницовича, Александры Бетлий, Алены Корогод, Вячеслава Курило Инвестиции для восстановления: как работает Ukraine Investment Framework и что он может дать бизнесу. Далее – краткое ее изложение.

Целью UIF является привлечение частных и публичных инвестиций в критически важные для восстановления сектора экономики Украины. Это реальная финансовая "подушка", позволяющая уменьшить риски для инвесторов и обеспечить доверие к Украине как к рынку.

В качестве дополнительных требований внимание уделяется зеленым проектам (не менее 20% финансирования UIF) и малому и среднему бизнесу, а также стартапам (минимум 15% гарантийного пакета).

UIF уже работает. Первые соглашения на сумму более 1,4 млрд евро были подписаны в 2024 году во время Ukraine Recovery Conference в Берлине.

Финансирование уже получили проекты в энергетическом секторе, транспорте, коммунальном хозяйстве.

Яркий пример – кредит для одной из фармацевтических компаний на модернизацию производства и установку солнечных панелей.

Еще один кейс – поддержка строительства электростанций в Волынской области с мультипликационным эффектом 3,6 к вложенным средствам.

Это демонстрирует, что UIF имеет потенциал создавать не только прямой эффект, но и запускать экономические цепи, где каждое вложенное евро генерирует дополнительные инвестиции.

Впрочем, несмотря на очевидные преимущества инструмента, Украина сталкивается с несколькими ключевыми вызовами:

Ограниченная осведомленность бизнеса. Многие предприниматели до сих пор не знают о возможностях UIF или не понимают, как и куда правильно подать заявку. Это требует более активной коммуникации со стороны правительства, микрофинансовых организаций и банков-партнеров. Недостаточная готовность проектов. Часто проекты не соответствуют требованиям финансовых учреждений из-за слабой способности компаний готовить инвестиционные предложения. Также вызовом является низкая платежеспособность компаний или несоответствие стандартам комплаенса. Это ограничивает возможность микрофинансовых организаций финансировать даже хорошо подготовленные проекты. Длительные процедуры. Бизнес критикует микрофинансовые организации за бюрократию. Однако международные организации уже работают над тем, чтобы упростить процедуры, адаптировав их под новые вызовы.

Эти проблемы подчеркивают важность технической помощи для бизнеса: от подготовки проектов до обучения правильному ведению финансовой отчетности, улучшения качества и прозрачности корпоративного управления.

Ukraine Investment Framework уже работает: подписаны первые соглашения, определены инструменты, привлечены международные партнеры. Пришло время, чтобы украинский бизнес активнее воспользовался этими возможностями. Для этого нужно знать, куда именно обращаться и как действовать.

Подробнее об этом – в полной версии статьи Романа Ницовича, Александры Бетлий, Алены Корогод, Вячеслава Курило Инвестиции для восстановления: как работает Ukraine Investment Framework и что он может дать бизнесу.