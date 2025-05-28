Мерц про переговорну стратегію Росії: Путін намагається виграти час

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що поведінка Росії у переговорах довкола російсько-української війни вказує на прагнення Кремля "тягнути час", а не реально домовлятися про мир.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні 28 травня.

Мерц нагадав, що Україна зі свого боку давно висловила готовність на безумовне припинення вогню.

"Москва хоче виграти час. Меморандум стосовно перемовин, який анонсував президент Путін тиждень тому, ми все ще чекаємо. Масовані повітряні атаки у вихідні, зокрема на Київ – це не мова миру, а мова війни. Це ляпас усім, хто працює над припиненням вогню – в Україні, в Європі і у США", – заявив канцлер.

Він продовжив, що у цих умовах Німеччина продовжить посилювати тиск на Росію, щоб послаблювати її воєнну машину.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув до Берліна вдень 28 травня, це його перший візит після приходу до влади нового уряду Німеччини.

Перед цим він заявив, що готовий до зустрічі з Трампом і Путіним у будь-якому форматі.

У понеділок, 26 травня, Мерц заявив, що на зброю, поставлену Німеччиною Україні, більше не поширюються обмеження щодо дальності і, отже, щодо застосування проти території Росії. Він уточнив, що США, Британія, Франція та Німеччина зняли обмеження на далекобійні удари України по Росії кілька місяців тому.