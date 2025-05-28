Мерц о переговорной стратегии России: Путин пытается выиграть время

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что поведение России на переговорах вокруг российско-украинской войны указывает на стремление Кремля "тянуть время", а не реально договариваться о мире.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине 28 мая.

Мерц напомнил, что Украина со своей стороны давно выразила готовность к безусловному прекращению огня.

"Москва хочет выиграть время. Меморандум о переговорах, который анонсировал президент Путин неделю назад, мы все еще ждем. Массированные воздушные атаки в выходные, в частности на Киев – это не язык мира, а язык войны. Это пощечина всем, кто работает над прекращением огня – в Украине, в Европе и в США", – заявил канцлер.

Он продолжил, что в этих условиях Германия продолжит усиливать давление на Россию, чтобы ослабить ее военную машину.

Напомним, Владимир Зеленский прибыл в Берлин днем 28 мая, это его первый визит после прихода к власти нового правительства Германии.

Перед этим он заявил, что готов к встрече с Трампом и Путиным в любом формате.

В понедельник, 26 мая, Мерц заявил, что на оружие, поставленное Германией Украине, больше не распространяются ограничения по дальности и, следовательно, по применению против территории России. Он уточнил, что США, Великобритания, Франция и Германия сняли ограничения на дальнобойные удары Украины по России несколько месяцев назад.