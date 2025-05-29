Як рух до ЄС змушує Україну змінити правила виборів

14 травня уряд України, виконуючи вимоги для початку переговорів про вступ до ЄС, затвердив три "дорожні карти".

Ще на етапі узгодження двох з них брала участь і Центральна виборча комісія (ЦВК). Адже виборча сфера – одна з ключових, які охоплюють ухвалені документи.

Україна має підготуватися до демократичних післявоєнних виборів, оновити виборчі процедури, а також врахувати попередні рекомендації місій ОБСЄ/БДІПЛ та гармонізувати законодавство з правом і стандартами ЄС. Йдеться не лише про технічне вдосконалення процедур, а подекуди і про переосмислення підходів до виборчого процесу.

Докладніше про це – в статті заступника голови Центральної виборчої комісії Віталія Плукара і радника голови Центральної виборчої комісії Олександра Клюжева Вибори за євростандартом. Як має змінитися виборче право в Україні перед вступом до ЄС. Далі – стислий її виклад.

Після нашого вступу до ЄС громадяни інших держав-членів, що проживають в Україні, мають отримати право голосувати та балотуватися на місцевих виборах в Україні, а також на виборах українських депутатів у Європарламенті. Це закріплено в основоположних документах ЄС.

Разом з тим, право ЄС передбачає, що держава може встановлювати мінімальний строк проживання, обмеження на керівні посади, правила несумісності та тимчасові винятки.

Вже зараз важливо усвідомити: надання виборчих прав громадянам ЄС – це не лише питання законодавчих змін.

Потрібен відкритий та завчасний діалог із суспільством, щоб уникнути конфліктів і непорозумінь стосовно участі іноземців у окремих виборах в Україні. Варто також наголошувати, що аналогічні права отримають і українці в країнах ЄС, що сприятиме їхньому політичному представництву за кордоном.

Відповідно до дорожньої карти з питань функціонування демократичних інституцій, Україна зобов’язалася реформувати виборче законодавство та практику.

По-перше, дорожня карта передбачає адаптацію законодавства про вибори до післявоєнних реалій і врахування наслідків збройної агресії РФ.

Для того щоб держава мала змогу неупереджено ухвалити рішення про неможливість проведення загальнодержавних і місцевих виборів на окремих територіях, треба на законодавчому рівні визначити критерії оцінки стану їх готовності до виборів. Робота в цьому напрямку вже ведеться.

По-друге, у дорожній карті Україна взяла на себе зобов’язання врахувати ключові стандарти ЄС та попередні рекомендації ОБСЄ/БДІПЛ у виборчому законодавстві та практиці.

По-третє, дорожня карта передбачає забезпечення виборців всебічною, зрозумілою та доступною інформацією про виборчий процес. Потрібно розробити і втілити комунікаційну стратегію ЦВК для післявоєнних виборів в Україні.

По-четверте, дорожня карта передбачає зміцнення інституційної спроможності ЦВК, включаючи удосконалення системи ведення Державного реєстру виборців з урахуванням вимог кібербезпеки, поетапне впровадження Єдиної інформаційно-аналітичної системи ЦВК з новими електронними сервісами тощо.

Крім того, дорожня карта містить заходи щодо оновлення законодавства про політичні партії відповідно до міжнародних стандартів.

Варто відзначити, що й український досвід може бути корисним для доповнення стандартів демократичного врядування країн ЄС. Тобто не лише Україна отримує свої переваги від вступу до ЄС, але й ЄС отримує користь від прийняття до лав сильної країни з непересічним досвідом у різних сферах: від цифровізації до поступу в демократичних процесах.

Більше – в матеріалі Віталія Плукара і Олександра Клюжева Вибори за євростандартом. Як має змінитися виборче право в Україні перед вступом до ЄС.