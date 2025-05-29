Как движение в ЕС заставляет Украину изменить правила выборов

14 мая правительство Украины, выполняя требования для начала переговоров о вступлении в ЕС, утвердило три "дорожные карты".

Еще на этапе согласования двух из них участвовала и Центральная избирательная комиссия (ЦИК). Ведь избирательная сфера – одна из ключевых, которые охватывают принятые документы.

Украина должна подготовиться к демократическим послевоенным выборам, обновить избирательные процедуры, а также учесть предыдущие рекомендации миссий ОБСЕ/БДИПЧ и гармонизировать законодательство с правом и стандартами ЕС. Речь идет не только о техническом совершенствовании процедур, а иногда и о переосмыслении подходов к избирательному процессу.

Подробнее об этом – в статье заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Виталия Плукара и советника председателя Центральной избирательной комиссии Александра Клюжева Выборы по евростандарту. Как должно измениться избирательное право в Украине перед вступлением в ЕС. Далее – краткое ее изложение.

После нашего вступления в ЕС граждане других государств-членов, проживающих в Украине, должны получить право голосовать и баллотироваться на местных выборах в Украине, а также на выборах украинских депутатов в Европарламенте. Это закреплено в основополагающих документах ЕС.

Вместе с тем, право ЕС предусматривает, что государство может устанавливать минимальный срок проживания, ограничения на руководящие должности, правила несовместимости и временные исключения.

Уже сейчас важно осознать: предоставление избирательных прав гражданам ЕС – это не только вопрос законодательных изменений.

Нужен открытый и заблаговременный диалог с обществом, чтобы избежать конфликтов и недоразумений относительно участия иностранцев в отдельных выборах в Украине.

Стоит также подчеркивать, что аналогичные права получат и украинцы в странах ЕС, что будет способствовать их политическому представительству за рубежом.

Согласно дорожной карте по вопросам функционирования демократических институтов, Украина обязалась реформировать избирательное законодательство и практику.

Во-первых, дорожная карта предусматривает адаптацию законодательства о выборах к послевоенным реалиям и учет последствий вооруженной агрессии РФ.

Для того чтобы государство имело возможность беспристрастно принять решение о невозможности проведения общегосударственных и местных выборов на отдельных территориях, надо на законодательном уровне определить критерии оценки состояния их готовности к выборам. Работа в этом направлении уже ведется.

Во-вторых, в дорожной карте Украина взяла на себя обязательства учесть ключевые стандарты ЕС и предыдущие рекомендации ОБСЕ/БДИПЧ в избирательном законодательстве и практике.

В-третьих, дорожная карта предусматривает обеспечение избирателей всесторонней, понятной и доступной информацией об избирательном процессе. Нужно разработать и воплотить коммуникационную стратегию ЦИК для послевоенных выборов в Украине.

В-четвертых, дорожная карта предусматривает укрепление институциональной способности ЦИК, включая совершенствование системы ведения Государственного реестра избирателей с учетом требований кибербезопасности, поэтапное внедрение Единой информационно-аналитической системы ЦИК с новыми электронными сервисами и тому подобное.

Кроме того, дорожная карта содержит меры по обновлению законодательства о политических партиях в соответствии с международными стандартами.

Стоит отметить, что и украинский опыт может быть полезным для дополнения стандартов демократического управления стран ЕС. То есть не только Украина получает свои преимущества от вступления в ЕС, но и ЕС получает пользу от принятия в ряды сильной страны с незаурядным опытом в различных сферах: от цифровизации до прогресса в демократических процессах.

Больше – в материале Виталия Плукара и Александра Клюжева Выборы по евростандарту. Как должно измениться избирательное право в Украине перед вступлением в ЕС.