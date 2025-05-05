У понеділок, 5 травня, до Києва прибула тимчасово повірена у справах США в Україні Джулі С. Девіс.

Про це повідомило посольство США в Україні, пише "Європейська правда".

Посол Девіс приступила до виконання обов’язків тимчасової повіреної у справах в посольстві США в Києві 5 травня, з 2023 року вона обіймає посаду посла США на Кіпрі й залишатиметься акредитованою там протягом свого перебування в Києві.

Як зазначили в американському представництві, після підписання історичної угоди про створення інвестиційного фонду відбудови України Девіс прибула в Україну у "критичний час для продовження реалізації політики президента Трампа, спрямованої на завершення війни та забезпечення тривалого миру і процвітання в Україні".

Фото: Facebook

В офіційній біографії на сайті посольства вказано, що Девіс раніше працювала послом у Білорусі та спецпосланником у Литві, має досвід роботи в Грузії, Росії та Україні.

Дипломатка також обіймала посаду заступника помічника державного секретаря з питань Західної Європи та ЄС у Бюро з питань Європи та Євразії, а також заступника постійного представника США при НАТО.

Зазначимо, що наразі Девіс лише тимчасово очолить посольство США в Україні: призначення посла вимагає схвалення Сенату, тоді як тимчасового повіреного у справах призначає адміністрація президента.

Перед цим послом США в Україні була Бріджит Брінк, про відставку якої стало відомо у квіті. За даними ЗМІ, посол вирішила залишити посаду на тлі посилення розбіжностей з адміністрацією Трампа.