ЗМІ дізнались причини відставки посла США в Україні

Американська посол в Україні Бріджит Брінк вирішила залишити посаду на тлі посилення розбіжностей з адміністрацією президента Дональда Трампа.

Про це виданню Financial Times розповіли джерела, повідомляє "Європейська правда".

Співрозмовники видання, знайомі з рішенням Брінк піти у відставку, сказали, що вона зазнавала дедалі більшого тиску з боку високопосадовців адміністрації Трампа, які сумнівалися в її готовності підтримати їхню стратегію щодо України.

Білий дім і Держдепартамент не дали коментарів у відповідь на запитання про політичні розбіжності між адміністрацією Трампа і Брінк. Виданню не вдалося зв'язатися з Брінк для отримання коментарів.

Видання також пише про напруженість у робочих відносинах Брінк з президентом України Володимиром Зеленським, яка стала тлом для відставки, хоча й не була прямою причиною.

Напруженість у відносинах між Брінк і Зеленським стала очевидною минулого тижня, коли український президент розкритикував дипломатку за реакцію на ракетний удар РФ по Кривому Рогу, який забрав життя 20 осіб, зокрема й дев’яти дітей.

Після атаки Брінк написала в X: "Жахливо, що сьогодні ввечері балістична ракета впала поруч із дитячим майданчиком і рестораном у Кривому Розі. Понад 50 людей поранено і 16 убито, зокрема 6 дітей. Ось чому війна має закінчитися".

Зеленський у відповідь написав в Telegram, що реакція посольства США "неприємно дивує" і назвав її "слабкою". Він вказав на те, що Брінк не вжила слово "російська", коли "говорила про ракету, яка вбила дітей".

Вже в середу Брінк опублікувала новий допис, в якому зазначала: "Сьогодні я віддала шану сім'ям і близьким загиблих ... внаслідок атаки російської ракети з касетним зарядом в Кривому Розі 4 квітня".

Західні дипломати в Києві назвали Брінк однією з найактивніших публічних адвокаток України. Один із них назвав її "серйозним дипломатом" із "сильним характером", але тиск з боку офісів Трампа і Зеленського дався взнаки.

Українські урядовці заявили, що вважають Брінк занадто критичною до них, особливо щодо зусиль країни з викорінення корупції.

Посадовці вказали на помітні зміни в її меседжах останнім часом, які, на їхню думку, стали більш близькими до позиції Трампа і дедалі критичнішими щодо України.

Зокрема, після сварки між Трампом і Зеленським у Білому домі в лютому Брінк у соцмережах підтримала президента США.

FT провело перевірку дописів Брінк в X до і після вступу Трампа на посаду 20 січня, яка показала явні зміни в її публічних заявах, особливо щодо Росії.

За 75 днів до інавгурації Трампа вона 53 рази критично висловлювалася про Росію і війну в Україні. За 75 днів після цього вона опублікувала лише п'ять дописів зі згадками про Росію, в жодному з яких не покладала на неї провину за атаки.

Як відомо, у четвер Держдеп США офіційно підтвердив, що Брінк залишає свою посаду.