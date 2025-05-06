ЗМІ: Британія таємно готує плани на випадок прямої військової атаки РФ

Велика Британія таємно готується до прямого військового нападу Росії на тлі побоювань, що вона не готова до війни.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у матеріалі The Telegraph.

Посадовцям доручили оновити 20-річні плани на випадок надзвичайних ситуацій, які переведуть країну в стан готовності до війни після погроз нападу з боку Кремля.

У секретному досьє буде викладено, як уряд реагуватиме на оголошення війни, включаючи бункери для захисту уряду та королівської родини, трансляції державних служб та накопичення ресурсів.

Міністри побоюються, що Велика Британія не тільки поступиться Росії та її союзникам на полі бою, але й буде непідготовленою та погано захищеною всередині країни.

У Кремлі неодноразово погрожували Британії прямим нападом за її підтримку України.

Експерти попередили, що країна вразлива до нападу на критичну національну інфраструктуру, включаючи газові термінали, підводні кабелі, атомні електростанції та транспортні вузли.

За інформацією The Telegraph, оновлений секретний "план оборони батьківщини" визначить стратегію на перші дні після удару по території Британії з боку ворожої іноземної держави.

Він включатиме сценарії, за якими Британія зазнає удару звичайними ракетами, ядерними боєголовками або кібератаками, які були обмеженою загрозою, коли було зроблено останнє значне оновлення плану до 2005 року.

План, розроблений Управлінням з питань стійкості Кабінету міністрів, буде містити вказівки для прем'єр-міністра та Кабінету міністрів щодо управління урядом у воєнний час та щодо того, коли вони повинні шукати укриття в бункері на Даунінг-стріт або за межами Лондона.

Очікується, що будуть розглянуті військові стратегії щодо залізничної та дорожньої мереж, судів, поштової системи та телефонних ліній. Малоймовірно, що цей документ буде оприлюднено протягом найближчих десятиліть, якщо взагалі буде оприлюднено.

Кабінет міністрів вже розробив сценарій, за яким ворожа держава одночасно запускає ракети та кібератаки на національну інфраструктуру.

Оцінка ризиків, опублікована в січні, показала, що успішна атака "може призвести до загибелі цивільних осіб та працівників служб екстреної допомоги", спричинити серйозну економічну шкоду та порушити роботу життєво важливих служб.

Представники оборонних відомств також закликали Велику Британію розробити власну версію ізраїльської системи "Залізний купол" для захисту від ракетних атак.

Минулого місяця представник Королівських ВПС повідомив, що якби перша ніч війни в Україні відбулася у Великій Британії, російські ракети прорвали б британську оборону і знищили об'єкти інфраструктури.

Британські посадовці особливо стурбовані газовими терміналами та п'ятьма діючими атомними електростанціями країни, які, за оцінкою уряду, можуть випустити радіоактивні матеріали по всій країні і спричинити "значні тривалі довгострокові наслідки для безпеки, здоров'я, навколишнього середовища та економіки" у разі удару.

Новий британський план розроблено за зразком "Книги війни" – секретного досьє часів холодної війни з інструкціями щодо реагування уряду на ядерний удар, яке згодом було опубліковано в Національному архіві.

"Книга війни" містила плани евакуації прем'єр-міністра та ключових членів уряду, яких у разі бомбардування Лондона мали б перевезти до бункера в Котсволдсі. Королева Єлизавета II мала б втекти на королівській яхті.

Планування відбувається на тлі підготовки міністрів до оприлюднення Стратегічного огляду оборони, в якому буде розглянуто стан збройних сил.

Міністерство оборони заявило, що огляд включатиме "варіанти посилення внутрішньої безпеки", які можуть передбачати розробку більш потужної системи протиракетної оборони. Також буде розглянуто готовність Збройних сил до війни після десятиліть скорочення чисельності військ.

Прем’єр Британії Кір Стармер 25 лютого оголосив, що з 2027 року фінансування Британії на міжнародну допомогу скоротиться з 0,5 до 0,3% валового національного доходу, щоб профінансувати збільшення витрат на оборону.

Натомість це має дозволити країні вийти на 2,5% ВВП витрат на оборону.